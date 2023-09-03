УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Лечить мир любовью": Алан Бадоев показал редкие щемящие фото с дочерью

Анна Подгорная
3 сентября 2023, 20:14 обновлено 3 сентября, 20:15
63
Звездны клипмейкер боготворит свою Ло, и подбирает для нее самые красивые эпитеты.
Алан Бадоев и его дочь Лолита
Алан Бадоев показал, как сейчас выглядит его дочь Лолита / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alanbadoev

Украинский клипмейкер, режиссер и музыкальный продюсер Алан Бадоев не стесняется демонстрировать свою трогательную и нежную отцовскую любовь к единственной родной дочери.

Лолите зимой исполнилось 18 лет. Сейчас, из-за полномасштабной войны, родным людям не удается видеться часто - девушка живет с мамой, ведущей Жанной Бадоевой, которая заняла спорную позицию относительно вторжения оккупантов в Украину.

Тем не менее, те редкие минуты, часы и дни, которые Бадоеву сейчас удается урвать для встречи с Ло, те редкие снимки, которые появляются на его странице, сигнализируют про его всепоглощающую любовь к своему ребенку. Недавно режиссер в своем блоге в Instagram показал свежие фото Лолиты.

видео дня

Девушка с возрастом становится все больше похожа на своего талантливого отца, однако сквозь знакомые черты совершенно определенно проглядывает свой, самобытный характер. "Мое солнышко. Смотрю на Lo и замирает дыхание. Пусть наши дети будут счастливы, им еще лечить мир любовью", - подписал дорогие сердцу снимки Бадоев.

дочь Алана Бадоева Лолита
Алан Бадоев показал, как сейчас выглядит его дочь Лолита / instagram.com/alanbadoev

Ранее украинская актриса, звезда "Папика" и "Сватов", Анна Кошмал ответила на слухи про развод с загадочным мужем, чье лицо и личность артистка хранит в строгом секрете.

Также Настя Каменских показала редкие нежные объятия с Потапом - про развод пары давно ходят упорные слухи, а сами артисты уже устали убеждать фанатов в обратном.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес Алан Бадоев новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Девочка осталась без отца и едва не потеряла маму: РФ ударила по Херсонщине

Девочка осталась без отца и едва не потеряла маму: РФ ударила по Херсонщине

20:40 Украина
"Вторая линия оккупантов слабее": генерал рассказал о мощном продвижении ВСУ

"Вторая линия оккупантов слабее": генерал рассказал о мощном продвижении ВСУ

19:54 Украина
Похолодает до +10 и ударят грозовые дожди: где в Украине будет холоднее всего

Похолодает до +10 и ударят грозовые дожди: где в Украине будет холоднее всего

19:32 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

20:58

Безумная загадка для сообразительных: нужно найти куклу-сову за 15 секунд

20:40

Двухлетний мальчик больше не увидит папу: в боях под Клещиевкой погиб молодой воин

20:40

Девочка осталась без отца и едва не потеряла маму: РФ ударила по Херсонщине

20:14

"Лечить мир любовью": Алан Бадоев показал редкие щемящие фото с дочерью

19:54

"Вторая линия оккупантов слабее": генерал рассказал о мощном продвижении ВСУ

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

19:32

Похолодает до +10 и ударят грозовые дожди: где в Украине будет холоднее всего

19:19

От гормонов до контакта с телефоном: что может вызвать акне на лице

18:43

"Высадка десанта": ВСУ уничтожили российский катер в Черном море вместе с оккупантами

18:41

Это убивает его: эксперт рассказала ошибки в использовании фена, из-за которых он ломается

Реклама
18:13

Мобилизованных станет больше: в Украине обновили список болезней для оценки пригодности

18:10

Главная фанатка Олега Винника показала, как сейчас выглядит его грустная жена

18:09

"Этой осенью будет бум": Резников раскрыл интересные детали по поводу украинских БПЛА

17:50

Женщина бросила мужа из-за прозвища, которым он обзывал ей в переписке с друзьями

17:25

Угроза высока: РФ может атаковать Украину ракетами в ближайшее время - ВСУ

17:07

Церковный праздник 4 сентября: что нельзя делать на Вавила Антиохийского

16:58

ВСУ будут применять F-16 на войне весной - Резников

16:44

Быстрые завтраки за 5 минут: интересные идеи для приготовления

16:39

Армия РФ пытается пробить "коридор" возле Купянска: в ВСУ объяснили цель оккупантов

16:35

Очень сильные молитвы за сына, который пошел на войну: тексты в защиту от беды

16:22

Ударит почти 8-бальный шторм: Украину накрыла затяжная магнитная буря

Реклама
15:54

У Орбана опозорились бредовым планом: не брать Украину в НАТО и дать РФ гарантии

15:40

Как быстро убрать живот: фитнес-тренер рассказала о 6 самых эффективных упражненияхВидео

15:32

Известная украинская певица стала мамой и показала личико младенца

15:05

Что сделать 5 сентября, чтобы уберечь себя от болезней: приметы и запреты

14:59

"Есть ракетный запас": ВСУ сообщили о планах россиян атаковать энергосистему Украины

14:57

Что категорически нельзя, когда поднялось давление: проверь себя

14:48

Латышская журналистка засветила Аллу Пугачеву без фильтров

14:41

ВСУ на юге захватили новые рубежи и "перемололи" десятки российских оккупантов

13:58

"Не могут смириться": в ВСУ назвали причину масштабной атаки дронов по Одесской области

13:36

Тест по картинке: оптическая иллюзия определит, оптимист вы или пессимист

13:36

"Синица" перелетела в Украину: детали сдачи ГУР вертолета РФ с экипажемВидео

13:24

РФ намеренно ударила по Одесчине перед встречей Путина с Эрдоганом – Братчук

13:09

Как приучить котенка к лотку, если он ходит в другое место: действенные советы

12:42

"Никогда не вернутся": мужчина рассказал, как избавиться от муравьев за копейки

12:39

Бывшая жена Орландо Блума ждет ребенка от миллиардера

12:27

"Зерновой коридор" запустили без РФ: Зеленский раскрыл детали

12:26

"Пир во время чумы": сеть возмутило громкое празднование Дня города в Одессе

12:09

Минимализм и геометрия: какой маникюр будет в тренде осенью-2023

11:53

Вена любви: почему обручальное кольцо надевают на безымянный палец

11:52

"Крик души": жену "мертвого" актера Янина обманули про его смерть

Реклама
11:39

Угроза блэкаутов в Украине: эксперт назвал вероятные сроки массовых отключений

11:27

Что хорошо растворяет волосы в трубах: 3 средства, которые спасут от засоров

11:14

"Недостаточно систем ПВО": в ВСУ предупредили о возможных массированных атаках РФ

10:49

Украина может добиться победы к 2025 году: британский генерал назвал условия

09:59

Первые заморозки идут в Украину: синоптик назвал даты

09:51

Разоблачаем миф: что означает полоска на тюбике с зубной пастой

09:32

Американцы таки раздели Рамзана Ахматовичамнение

09:24

Комбата Томова уложили лицом в землю: как взяли в плен разведчиков РФ – видеоВидео

08:57

Нужен обычный карандаш: как починить светодиодную лампу за 5 минут

08:57

ВСУ подступают ко 2-й линии обороны россиян: генерал оценил перспективы прорыва

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять