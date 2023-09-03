"Лечить мир любовью": Алан Бадоев показал редкие щемящие фото с дочерью

Украинский клипмейкер, режиссер и музыкальный продюсер Алан Бадоев не стесняется демонстрировать свою трогательную и нежную отцовскую любовь к единственной родной дочери.
Лолите зимой исполнилось 18 лет. Сейчас, из-за полномасштабной войны, родным людям не удается видеться часто - девушка живет с мамой, ведущей Жанной Бадоевой, которая заняла спорную позицию относительно вторжения оккупантов в Украину.
Тем не менее, те редкие минуты, часы и дни, которые Бадоеву сейчас удается урвать для встречи с Ло, те редкие снимки, которые появляются на его странице, сигнализируют про его всепоглощающую любовь к своему ребенку. Недавно режиссер в своем блоге в Instagram показал свежие фото Лолиты.
Девушка с возрастом становится все больше похожа на своего талантливого отца, однако сквозь знакомые черты совершенно определенно проглядывает свой, самобытный характер. "Мое солнышко. Смотрю на Lo и замирает дыхание. Пусть наши дети будут счастливы, им еще лечить мир любовью", - подписал дорогие сердцу снимки Бадоев.
Ранее украинская актриса, звезда "Папика" и "Сватов", Анна Кошмал ответила на слухи про развод с загадочным мужем, чье лицо и личность артистка хранит в строгом секрете.
Также Настя Каменских показала редкие нежные объятия с Потапом - про развод пары давно ходят упорные слухи, а сами артисты уже устали убеждать фанатов в обратном.
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