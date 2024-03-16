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"Никакого диалога": путиниста Киркорова хотят лишить в РФ самого ценного

Элина Чигис
16 марта 2024, 03:00
В стране-террористке потребовали лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста.
Филипп Киркоров
Филиппа Киркорова могут лишить звания народного артиста / коллаж: Главред, фото: t.me/fkirkorov_newsbot

Российского певца-путиниста Филиппа Киркорова, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, могут лишить звания народного артиста.

Виталий Бородин - глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией страны на болотах, в комментарии для росСМИ сказал, что Киркоров не уважает россиян, русскую культуру и может кого угодно "послать".

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"Люди не дураки... А у нас Киркоров называет себя Богом, сам себя "отменяет", не уважает наше общество, не уважает нашу культуру, участвовал в потасовке с охранником "Крокуса". Делает все что хочет, может "послать" журналиста. Конечно, нужно его лишать звания народного артиста. Люди против, с ним никакого диалога быть не может", — заявил Бородин.

Кроме того, Бородин сказал, что у Киркорова обнаружили квартиру за миллиард рублей.

"Они все подпольные миллионеры, миллиардеры", — сказал он.

Кто такой Филипп Киркоров?

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Отметим, после реабилитационной поездки на Донбасс Филиппа Киркорова снова вернули в эфир росТБ. Теперь певец не появляется в перьях и стразах, а полностью преобразился и сменил прическу.

А также после мнимого раскаяния, в которое совершенно никто не поверил, Филипп Киркоров, похоже, убедил себя, что забвение, которому его всерьез намеревались предать - его собственное решение, а никак не властей страны-оккупанта.

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