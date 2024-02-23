"Не отмоешься": Киркорова "забросали камнями" после его появления на росТБ

Филипп Киркоров, который долгое время был отстранен от публичной жизни страны-террористки России из-за участия в "голой" вечеринке Ивлеевой, появился на экранах.
Теперь певец не появляется в перьях и стразах, а полностью преобразился и сменил прическу.
Путинист возглавляет жюри телешоу "Маска". На сьемки шоу он пришел в темном костюме, черных митенках и с брошью на груди с эмблемой телепроекта.
Пропутинская певица Ольга Бузова оценила образ Киркорова и отправила ему "сердечки". А вот подписчики певца в Instagram разделились на два табора: одним понравился образ Киркорова, другим не особо.
"Новая версия клоунского преображения. Нутро-то не поменялось. Заискивание перед публикой";
"Вот что дверь животворящая делает";
"Нашел себе "прачечную" на Донбассе! Не отмоешься до конца дней своих!", - написали в комментариях.
Добавим, после того, как Филиппа Киркорова "поставили на колени" в террористической РФ, певец опозорился своими гастролями по оккупированному Донбассу.
А также путинист Филипп Киркоров, который был участников вечеринки у Ивлеевой, оказался в полном одиночестве.
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