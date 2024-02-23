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"Не отмоешься": Киркорова "забросали камнями" после его появления на росТБ

Элина Чигис
23 февраля 2024, 18:09
После реабилитационной поездки на Донбасс Филиппа Киркорова снова вернули в эфир росТБ.
Филипп Киркоров
Путинист Филипп Киркоров появился в новом образе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov/

Филипп Киркоров, который долгое время был отстранен от публичной жизни страны-террористки России из-за участия в "голой" вечеринке Ивлеевой, появился на экранах.

Теперь певец не появляется в перьях и стразах, а полностью преобразился и сменил прическу.

Путинист возглавляет жюри телешоу "Маска". На сьемки шоу он пришел в темном костюме, черных митенках и с брошью на груди с эмблемой телепроекта.

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Киркоров на сьемках шоу
Киркоров на сьемках шоу "Маска" / фото: скрин instagram.com/fkirkorov/

Пропутинская певица Ольга Бузова оценила образ Киркорова и отправила ему "сердечки". А вот подписчики певца в Instagram разделились на два табора: одним понравился образ Киркорова, другим не особо.

"Новая версия клоунского преображения. Нутро-то не поменялось. Заискивание перед публикой";

"Вот что дверь животворящая делает";

"Нашел себе "прачечную" на Донбассе! Не отмоешься до конца дней своих!", - написали в комментариях.

Добавим, после того, как Филиппа Киркорова "поставили на колени" в террористической РФ, певец опозорился своими гастролями по оккупированному Донбассу.

А также путинист Филипп Киркоров, который был участников вечеринки у Ивлеевой, оказался в полном одиночестве.

Читайте больше о Киркорове:

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