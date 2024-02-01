Никто не горюет: одинокого Киркорова бросили самые близкие

Киркоров абсолютно одинокий человек, которого вряд ли простят в ближайшее время.

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Киркоров остался в полном одиночестве / Коллаж Главред, фото Instagram/fkirkorov

Скандальный путинист Филипп Киркоров, который был одним из участников скандальной вечеринки у Анастасии Ивлеевой, а также поддерживает террориста Путина и уничтожение Украины, оказался в полном одиночестве.

По словам российского певца Юрия Лозы, Киркоров – это сплошная поза.

"Ни одного искреннего слова, движения… Посмотрите, как он сидит в жюри, как строит глазки и т.д. Это же неестественно для мужчины. Все, что он делает, это показуха. Но как только этот мыльный пузырь лопается, моментально наступает кризис, страшный стресс. Теперь "короля эстрады" развенчали. Вы думаете, кто-то из тех, кто его окружал, кто его расцеловывал, искренне горюет сегодня из-за того, что нет Киркорова? Ни один человек не горюет", - говорит певец, которого цитирует пропагандистское издание "Комсомольская правда".

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Он также полагает, что Киркоров абсолютно одинокий человек, которого вряд ли простят в ближайшее время.

Напомним, ранее РосСМИ сообщили, что "любимая" Киркорова Максим, до знакомства со звездой работал в эскорте, а после стал резко "молодым дизайнером". Более того, Киркоров даже представил его во время презентации модной коллекции своего сына Мартина. "Нам активно помогал и еще один талантливый дизайнер Максим Ситник, он тоже представит свою коллекцию одежды на дне рождении Киркорова-младшего", - анонсировал тогда Киркоров своего подопечного.

Напомним, ранее Главред выяснил, что потенциальный возлюбленный Киркорова - уроженец Донбасса и работник сферы эскорта. До знакомства со звездой украинец работал в эскорте, а после стал резко "молодым дизайнером" и даже был допущен к сыну Киркорова на модный показ.

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