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В сети появилось фото любовника Киркорова, ради которого он пришил себе новые части тела

Алена Кюпели
10 октября 2023, 19:26 обновлено 10 октября, 19:38
Потенциальный возлюбленный Киркорова - уроженец Донбасса и работник сферы эскорта.
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Максим Ситник - предполагаемая таинственная "возлюбленная" Киркорова. Коллаж Главред, фото Instagram/max.sitni, fkirkorov

Похоже, что российские пропагандистские СМИ наконец-то выяснили, ради кого престарелый певец Филипп Киркоров активно омолаживался, пришивал себе попу и кубики, а также откачивал лишний жир.

"Возлюбленной" певца, по некоторым данным, оказался некий Максим Ситник. Как пишет российский телеграмм-канал "Дача Собчак", "любимая" Киркорова Максим, до знакомства со звездой работал в эскорте, а после стал резко "молодым дизайнером".

Более того, Киркоров даже представил его во время презентации модной коллекции своего сына Мартина. "Нам активно помогал и еще один талантливый дизайнер Максим Ситник, он тоже представит свою коллекцию одежды на дне рождении Киркорова-младшего", - анонсировал тогда Киркоров своего подопечного.

видео дня
Киркоров и его
Киркоров и его "любимая" / Скриншот телеграмм-канала "Дача Собчак"

Кстати, мачо, у которого в интернете полным полно фото в неглиже и со своими, не пришитыми, частями тела, побывал на концерте предательницы Ани Лорак. Он очевидно побывал за кулисами, где и сфотографировался с недоукраинкой Лорак. К слову, на этом же вечере, ей пел свои оды и Киркоров.

Ани Лорак и
Ани Лорак и "возлюбленная" Киркорова / Скриншот Instagram

​Кстати, если полистать инстаграм обоих, с позволения сказать, мужчин, то можно заметить, что они оба отдыхали в одном и том же отеле, в одно и тоже время. Только вот тег с названием отеля, у дизайнера появился на несколько недель позже. Хотя в Греции, он был в то же самое время, что и Киркоров.

Киркоров в Греции
Киркоров в Греции / Скриншот Instagram
Ситник в Греции
Ситник в Греции / Скриншот Instagram

Еще один интересный факт: Ситник переехал в Москву с Донбасса, и его карьера резко пошла вверх после знакомства с Киркоровым.

Напомним, ранее украинский телеведущий и комик Сергей Середа сделал неожиданное заявление. А именно, он раскрыл в интервью Славе Демину, кто из звезд российского шоу бизнеса является нетрадиционной сексуальной ориентации.

Напомним, ранее в сети стало стремительно распространяться видео, на котором Филипп Киркоров еле переставляет ноги, и держится за помощника, чтобы не упасть. По ролику видно, что каждый шаг путинисту дается с огромным трудом, его тело подрагивает от любого движения.

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Филипп Киркоров новости шоу бизнеса
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