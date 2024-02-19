Российский певец-путинист Филипп Киркоров приехал с позорными "гастролями" в оккупированную Донецкую область. После скандала с "голой" вечеринкой артист решил отбелиться перед властями, но и там сел в лужу.
Девочка не отводила глаз от артиста, он рявкнул ей: "Что смотришь?" и дал ей куклу со своим изображением, об этом сообщают росСМИ, передает obozrevatel. Но девочка отказалась принимать такой подарок, да еще и сказала, что она страшная. После чего Киркоров вышел из себя, забрал куклу и буркнул себе что-то под нос, чем довел ребенка до слез.
Как выяснилось позже, девочка является дочерью ветерана так называемой Кремлем "СВО". Z-патриоты уже начали вой в сторону Киркорова.
Авторы данной новости связались с отцом 7-летней девочки и он сказал, что имеет желание расправится с певцом, но у него нет ни сил, ни средств. При этом он имеет надежду, что в РФ не простят Киркорову такой поступок.
Добавим, во время поездки в оккупированные украинские города Донецкой области, даже оккупантам не понравился пафосный цирк Киркорова и певцу посоветовали больше не приезжать.
Также стало известно, что Филипп Киркоров испытывает финансовые трудности и сидит в кредитах. Концертный директор певца Сергей Лавров сообщил, что артист не умел экономить и даже влезает в долги.
На днях, Киркоров посетил оккупированную Горловку, где его стошнило в военном госпитале. Певцу стало плохо прямо в палате с оккупантами.
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