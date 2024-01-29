Нищий и в кредитах: продюсер рассказал про финансовое состояние Киркорова

Престарелого певца-путиниста Филипп Киркоров за участие в "голой" вечеринке Насти Ивлеевой наказали рублем - от его услуг отказались на предновогодних концертах и корпоративах. Многим эта мера показалась слишком мягкой, дескать денег у артиста завались, он наказания даже не почувствует.
Однако Киркоров почувствовал, ведь на самом деле весь внешний лоск и роскошь, которыми пытается бравировать певец - не больше чем пшик, прием для замыливания глаз.
Об этом в росСМИ рассказал концертный директор Сергей Лавров. По его словам, Примадонн действительно имел многомиллионные гонорары, но никогда не умел экономить. Из-за этого Киркоров больших сбережений не имеет, тратит все до копейки, а иногда и влезает в долги.
"Не могу сказать, что у Киркорова много денег. Он всегда жил одним днем. Особенно, когда касалось вопросов подготовки его нового шоу. Туда просто все бабки вкладывались. Он вкладывал все имеющиеся у него деньги, брал кредиты... Сколько денег уходило на костюмы, декорации! Киркоров в этом плане всегда жил по принципу: "Вижу цель - не вижу препятствий!" - говорит Лавров.
Ранее 56-летний певец-путинист Филипп Киркоров сделал огромную жуткую татуировку на видном месте. Нательный рисунок он скрывал на протяжении нескольких месяцев.
Также стало известно, что у Киркорова медицинские проблемы после операции на ягодицах. Артист установил импланты, однако после хирургического вмешательства у него начались осложнения.
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