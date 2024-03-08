Киркоров рассказал, как путинист Михалков ворвался в его ночь любви с Пугачевой

Киркоров рассказал, как вместо ночи любви выбрал Михалкова.

https://stars.glavred.info/kirkorov-rasskazal-kak-putinist-mihalkov-vorvalsya-v-ego-noch-lyubvi-s-pugachevoy-10548362.html Ссылка скопирована

Алла Пугачева не поддерживает войну в Украине, в отличие от бывшего мужа / Коллаж Главред, фото Википедия, Стархит

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает нападение террориста Путина на Украину, а также пытается отбелить свою репутацию после "голой вечеринки" Ивлеевой, рассказал подробности интимной жизни со своей бывшей супругой, "имя которой начинается на А".

Как пишут пропагандистские СМИ, Киркоров принял участие в одном из шоу, где нужно было рассказать интересную историю из жизни. В качестве такой истории, путинист выбрал рассказать о ночи любви. "Лежим мы значит с любимой. Имя на "А" начинается на "А" заканчивается. Занимаемся любовью. Все было очень красиво, так романтично", — сказал он.

Киркоров не стал раскрывать личность возлюбленной, но делал намеки, указывающие на Аллу Пугачеву. Артист называл избранницу супругой, а также называл профессию бывшей.

видео дня

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

"Короче, я любимой решил сделать подарок. Сказал: "Закрой глаза". Эта роскошная, красивая женщина поверила молодому купидону. Все красиво, звезды… И в это время в самый разгар эйфории начинает вибрировать (телефон - авт.). Вибрирует и вибрирует. Я понимаю, что Новый год, все звонят поздравляют… Но беру телефон и понимаю, что звонит человек, который вообще никогда никому не звонит! А если звонит, то по такому случаю, когда надо встать и вытянуться в стойку смирно. Я понимаю, что пропустил звонок от этого человека. Этот человек — все! Человек-планета, вселенная! Я понимаю, что надо перезвонить. Процесс, естественно, остановился" — рассказывает Киркоров.

Оказалось, что путинисту звонил всего лишь актер, который также поддерживает войну, Никита Михалков.

"Никита Сергеевич в новогоднюю ночь подарил эту шкуру медведя. Об этом история. Она совершенно правдивая", — завершил скандальный артист.

Напомним, ранее путинист Филипп Киркоров попал в новый скандал на большом праздничном концерте, посвященном Международному женскому дню. Киркоров поругался со всеми журналистами, которые присутствовали на мероприятии, сообщают росСМИ.

Добавим, после "отмены" Киркорова в РФ из-за "голой" вечеринки Ивлеевой, артист выдумал, что он просто хотел отдохнуть от сцены.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.