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Филипп Киркоров налетел на Ларису Долину и унизительно обозвал на всю РФ

Элина Чигис
9 апреля 2024, 14:26
Путинист Киркоров опять оскандалился и обозвал Ларису Долину прямо во время эфира.
Филипп Киркоров, Лариса Долина
Филипп Киркоров опять влип / коллаж: Главред, фото: t.me/fkirkorov_newsbot, t.me/dolinaofficial

Путинистка Лариса Долина, которая, как и Филипп Киркоров, в диком восторге от убийств мирных украинцев российскими оккупантами, присоединилась к жюри российского песенного шоу "Маска".

На ростелеканале НТВ показали новый выпуск шоу "Маска". Лариса Долина пыталась угадать, кто же находится за масками, однако решила промолчать.

видео дня

Лариса Долина пыталась угадать, кто же находится за масками, однако решила промолчать.

"Нет, никого она мне не напомнила", — сказала путинистка.

Но путинист Киркоров, как всегда, не смог промолчать и налетел на Долину с обзываниями.

"Врушка! Лариса Александровна врушка, напомнила! Я вижу по глазонькам. Беда нашего поколения в том, что врать мы не умеем. Поэтому Лариса Александровна не умеет скрывать, что она увидела все по походке", — выдал Филипп.

Что такое шоу "Маска"?

"Маска" — музыкальное телешоу, являющееся российской версией международного формата Masked Singer[en] компании Munhwa Broadcasting Corporation. На сцене проекта разные знаменитости выступают в необычных костюмах, скрывая свою личность.

Лариса Долина - последние новости по теме

Отметим, телеведущий Дмитрий Гордон высмеял бывшую одесситку, а нынче - один из главных пропагандистских голосов страны-оккупанта Ларису Долину. Путинистка попала на видео, где вела себя, мягко говоря, не совсем адекватно.

А также российский артист Леонид Ярмольник, участвуя в одном из российских шоу, отказался петь с путинисткой и "мумией" российской эстрады - Ларисой Долиной.

Читайте больше о Долиной:

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