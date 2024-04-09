Филипп Киркоров налетел на Ларису Долину и унизительно обозвал на всю РФ

Путинист Киркоров опять оскандалился и обозвал Ларису Долину прямо во время эфира.

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Филипп Киркоров опять влип / коллаж: Главред, фото: t.me/fkirkorov_newsbot, t.me/dolinaofficial

Путинистка Лариса Долина, которая, как и Филипп Киркоров, в диком восторге от убийств мирных украинцев российскими оккупантами, присоединилась к жюри российского песенного шоу "Маска".

На ростелеканале НТВ показали новый выпуск шоу "Маска". Лариса Долина пыталась угадать, кто же находится за масками, однако решила промолчать.

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Лариса Долина пыталась угадать, кто же находится за масками, однако решила промолчать.

"Нет, никого она мне не напомнила", — сказала путинистка.

Но путинист Киркоров, как всегда, не смог промолчать и налетел на Долину с обзываниями.

"Врушка! Лариса Александровна врушка, напомнила! Я вижу по глазонькам. Беда нашего поколения в том, что врать мы не умеем. Поэтому Лариса Александровна не умеет скрывать, что она увидела все по походке", — выдал Филипп.

Что такое шоу "Маска"? "Маска" — музыкальное телешоу, являющееся российской версией международного формата Masked Singer[en] компании Munhwa Broadcasting Corporation. На сцене проекта разные знаменитости выступают в необычных костюмах, скрывая свою личность.



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Отметим, телеведущий Дмитрий Гордон высмеял бывшую одесситку, а нынче - один из главных пропагандистских голосов страны-оккупанта Ларису Долину. Путинистка попала на видео, где вела себя, мягко говоря, не совсем адекватно.

А также российский артист Леонид Ярмольник, участвуя в одном из российских шоу, отказался петь с путинисткой и "мумией" российской эстрады - Ларисой Долиной.

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