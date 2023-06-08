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"С бабушкой трудно работать": популярный российский артист унизил Долину

Алена Кюпели
8 июня 2023, 00:03 обновлено 8 июня, 00:07
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Лариса Долина - фигура, которая бесит не только обычных людей, но и своих коллег.
Лариса Долина
Лариса Долина раздражает своим поведением других звезд / скриншот

Российский артист Леонид Ярмольник, участвуя в одном из российских шоу, отказался петь с путинисткой и "мумией" российской эстрады - Ларисой Долиной.

По словам артиста, ему не понравилось, как певица исполнила песню с его собственной внучкой "Три белых коня".

По информации Informing.ru, Ярмольнику также не понравилось выступление Долиной с его внучкой во время исполнения песни "Дельтаплан". Он настолько оскорбился, что даже решил прокомментировать вокальные способности певицы.

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"Хочу Сашу поздравить, из всех дуэтов в программе тебе труднее всех. С бабушкой трудно работать. Я бы с ней петь не смог, но ты привыкла к бабушке", — подчеркнул актер.

Напомним, ранее поклонники телевизионного шоу "Три аккорда" потребовали выгнать из передачи одного члена жюри, а именно певицу Ларису Долину. Артистка заняла судейское кресло в седьмом сезоне музыкального проекта.

Ранее мы писали, что певица Лариса Долина устроила "жаркие" танцы на Мальдивах. Накануне 67-летняя Долина заявила, что хочет хорошенько отдохну на море. Путинистка сбежала из России на Мальдивы и нарядилась не по возрасту.

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Лариса Долина
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