"Ножевое ранение": покушение на путинистку Ларису Долину - детали

Путинистка Лариса Долина рассказала о покушении на ее жизнь в подьезде.

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Лариса Долина призналась, что на нее напали в молодости / коллаж: Главред, фото: t.me/dolinaofficial

Российская певица Лариса Долина, которая все детство прожила в Одессе, но поддерживает террористический режим Кремля и вторжение в Украину, поделилась своими испытаниями.

В шоу "Ваша Наташа" Долина рассказала о случае из молодости, во время которого она получила ранение. Артистка снимала квартиру и, зайдя в подъезд, наткнулась на подозрительного человека.

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Оказывается, ее поджидали и вырваться удалось чудом, потому что двери в квартиру были открыты.

"Однажды ножевое ранение было. Это было в подъезде, где я снимала квартиру. Между этажей стоит человек. Я мимо него прохожу, он меня хватает за руку, и вот здесь вот на плече… Я вырываюсь и бегу в квартиру, благо, дверь была открыта", — поделилась путинистка.

Кто такая Лариса Долина Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".

Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .

С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

Напомним, недавно Лариса Долина попала на видео, где вела себя, мягко говоря, не совсем адекватно. На видео Долина пытается то ли моргнуть, то ли улыбнуться.

А также стало известно, как выглядит 68-летняя Долина без макияжа. На видео она закрывала лицо руками, надела и тут же сняла очки, и уводила в сторону взгляд.

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