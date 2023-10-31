Под чем она: Гордон опубликовал видео странного поведения "русской фашистки" Долиной

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Гордон высмеял Долину / Коллаж Главред, скриншот инстаграм

Украинский журналист и телеведучий Дмитрий Гордон высмеял бывшую одесситку, а нынче - один из главных пропагандистских голосов страны-оккупанта Ларису Долину.

Путиниста попала на видео, где вела себя, мягко говоря, не совсем адекватно. Соответствующим видео Гордон поделился на своей странице в Instagram.

На видео, натянутая Долина пытается то ли моргнуть, то ли улыбнуться. Ее лицо двигается непроизвольно и не логично. При просмотре видео создается впечатление, что женщина находится в неадекватно состоянии.

видео дня

"Русская фашистка одесситка лариса долина. Под чем она - кто в этом понимает?" - спрашивает Гордон.

На видео - путинистка Долина и ее тики:

В комментариях тут же начался "баттл" на тему, кто же остроумнее прокомментирует путинистку.

"Так свою харю натянула, что моргает как окунь", "Они все плотно сидят на соловьином помёте", "Может это рептилоид? Кто знает?, "Мне кажется? Или она не может моргнуть?!" - упражняются подписчики Гордона.

Пользователи комментируют странное поведение Долиной / Скриншот Instagram

Ранее мы писали, что скандальная певица Лариса Долина, которая поддерживает войну РФ против Украины, продемонстрировала свое лицо крупным планом перед выходом на сцену. На опубликованных кадрах она показала "мешки" под глазами огромных размеров.

Также сообщалось, что Лариса Долина, которую все чаще критикуют за внешний вид, "взорвалась" гневной канонадой в адрес ненавистников. 67-летняя певица заявила, что ей нравится молодежный стиль и она не будет прятать фигуру под свободной одеждой.

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