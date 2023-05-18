Неузнаваемая Долина поразила опухшим видом: врач уже поставила ей диагноз

Пользователи сети заподозрили, что Лариса Долина болеет.

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Лариса Долина / скриншот YouTube

Скандальная певица Лариса Долина, которая поддерживает войну РФ против Украины, продемонстрировала свое лицо крупным планом перед выходом на сцену.

На опубликованных кадрах она показала огромных размеров "мешки" под глазами.

Врач-косметолог Татьяна Аюпова, посмотрев на фото, заявила - у певицы действительно есть проблемы со здоровьем.

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"Лариса Долина в свои года - адепт хирургии и косметологии, но, к сожалению, против возраста и тонкой кожи под глазами ничего не сделаешь. Она заметно "подсдала". Возможно, виной всему плотный график", - заявил специалист.

Также она отметила, что у Долиной могут быть проблемы с почками или щитовидной железой.

"Как мы отличаем сердечные отеки от почечных? Если они проявляются к вечеру, значит, сердце за день перетрудилось. А если утром, значит проблемы с почками. Здесь похоже на то, что щитовидка плохо работает. Есть признаки и возрастного гипогонадизма (нарушение функции яичников)", - резюмировал эксперт.

Лариса Долина шокировала опухшим видом / instagram.com/larisa.dolina.official/

Ранее писали, что певица Лариса Долина устроила "жаркие" танцы на Мальдивах. Накануне 67-летняя Долина заявила, что хочет хорошенько отдохну на море. Путинистка сбежала из России на Мальдивы и нарядилась не по возрасту.

Кроме того, несколько недель назад, Лариса Долина, которую все чаще критикуют за внешний вид, "взорвалась" гневной канонадой в адрес ненавистников. 67-летняя певица заявила, что ей нравится молодежный стиль и она не будет прятать фигуру под свободной одеждой.

Смотрите видео о том, во что превратилась Лариса Долина:

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