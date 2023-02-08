"Торговка арбузами": постаревшую Королёву в ночнушке перепутали с Долиной

Наташа Королёва поразила пользователей сети новым образом.

Наташа Королева / скриншот YouTube

49-летняя певица Наташа Королёва , которая до сих пор молчит о войне на родине, рассмешила пользователей Сети откровенным образом.

В Сети появилось фото, на котором артистка позировала в черной короткой ночнушке. На голове у нее была прическа в стиле афро.

Пользователи Сети не оценили образ Королёвой, отметив, что певица выбирает себе стиль не по возрасту.

Наташа Королёва / соцсети

"Старость пришла без мудрости", "Не породистая она баба, а с этой причёской вообще похожа на девку, торговку арбузами, которая вспотела, разделась и села отдохнуть", "Чем старше становиться Королёва, тем больше похожа на свою мать, куклу чаки из фильма ужасов", "На Ларису Долину становится похожа", - писали в комментариях под снимком певицы.

Комментарии под фото Королёвой / скриншот

Комментарии под фото Королёвой / скриншот

Напомним, ранее Королёва опубликовала совместные кадры с Людмилой Порывай, которая ранее выступила в поддержку Украины в войне против России. Она решила прокомментировать отношения с матерью.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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