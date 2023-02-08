УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Торговка арбузами": постаревшую Королёву в ночнушке перепутали с Долиной

8 февраля 2023, 09:12
Наташа Королёва поразила пользователей сети новым образом.
Наташа Королева
Наташа Королева / скриншот YouTube

49-летняя певица Наташа Королёва, которая до сих пор молчит о войне на родине, рассмешила пользователей Сети откровенным образом.

В Сети появилось фото, на котором артистка позировала в черной короткой ночнушке. На голове у нее была прическа в стиле афро.

Пользователи Сети не оценили образ Королёвой, отметив, что певица выбирает себе стиль не по возрасту.

Наташа Королёва
Наташа Королёва / соцсети

"Старость пришла без мудрости", "Не породистая она баба, а с этой причёской вообще похожа на девку, торговку арбузами, которая вспотела, разделась и села отдохнуть", "Чем старше становиться Королёва, тем больше похожа на свою мать, куклу чаки из фильма ужасов", "На Ларису Долину становится похожа", - писали в комментариях под снимком певицы.

Комментарии под фото Королёвой
Комментарии под фото Королёвой / скриншот
Комментарии под фото Королёвой
Комментарии под фото Королёвой / скриншот

Напомним, ранее Королёва опубликовала совместные кадры с Людмилой Порывай, которая ранее выступила в поддержку Украины в войне против России. Она решила прокомментировать отношения с матерью.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

Вам может быть интересно:

Автор: Сергей Кущ
Наташа Королева новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:46

"Не бойся, папа рядом": маленькую девочку достали живой после 12 часов под завалами в Сирии

09:25

Войска РФ могут пойти в наступление на северо-востоке от Харькова или с юга Запорожья – ДаниловВидео

09:12

"Торговка арбузами": постаревшую Королёву в ночнушке перепутали с ДолинойВидео

09:01

Распад России гарантированно произойдетмнение

08:40

Россия не добьется прорыва в наступлении, даже если она собрала 200-300 тысяч войск – ХоджесВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

08:32

"После этого все упадет": Ходжес назвал ключ к победе Украины в войнеВидео

07:56

Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 7800 человек

07:50

Истребители F-16 с МиГ-29 для Украины: Польша может дать самолеты, но при одном условииВидео

07:30

Гороскоп на сегодня 8 февраля 2023: Тельцам – планы, Ракам – неожиданный доход

Реклама
07:24

Большое наступление обречено на провал, у РФ нет достаточной боевой мощи - ISW

06:43

"Мы будем стоять столько, сколько нужно": Байден заявил о поддержке Украины перед Конгрессом СШАВидео

06:20

Почему так медленно Украина получает вооружениемнение

05:50

Что нужно сделать, чтобы вишня плодоносила: простая схема для богатого урожая

04:59

Путина может "бросить" его же элита: оппозиционер назвал вероятные сценарии смены власти в РФВидео

04:00

Фаворитка Топольского из последнего "Холостяка" беременнаВидео

03:40

Военный эксперт спрогнозировал, куда именно враги будут наносить новые ударыВидео

03:20

Чтобы не было стыдно поставить перед гостями: 5 экспресс-способов, как отмыть налет от чая в чашке

02:42

"Вызывайте санитаров": Волочкова показала, что вытворяет Джигурда у нее домаВидео

02:10

Сулит разлуку и безденежье: почему нельзя дарить полотенца

01:30

Эмили Ратаковски заплевали моралисты за фото в стиле ню - в ответ модель разделась догола

Реклама
01:15

Разрушительное землетрясение в Турции и Сирии: число жертв резко возрослоВидео

00:15

Что нельзя носить после 30 лет: 10 вещей, которые нужно вычеркнуть из гардероба и стать уверенной

07 февраля, вторник
23:45

Харьков под обстрелом: в городе прозвучало 6 мощных взрывов, место прилета пылаетВидео

23:22

"Расслабляться еще рано": РФ продолжает готовится к наступлению - ДаниловВидео

23:20

Склеить не получится, но можно предотвратить: боремся с посеченными волосамиВидео

22:56

Качок в стрингах: MamaRika поиграла мускулами в соблазнительном нижнем белье

22:53

Путин готовит "сумасшедшие вещи" на 24 февраля: РФ поставила на карту все – экспертВидео

22:38

"Мир без Путина был бы лучше": в Германии опустили президента РФ и сделали предупреждениеВидео

22:14

"Уехали - тогда молчите": скандальный путинист Кучера резко обратился к Пугачевой и ГалкинуВидео

22:10

Будет идеально чистой: 5 способов, как очистить сковороду от нагара за 5 минут

22:04

Превзойдут Т-64 и Т-72: Жданов описал преимущества танков Leopard 1A5, которые получит УкраинаВидео

21:44

Актеры из "Игры престолов" скоро станут родителямиВидео

21:40

Рюмка водки на столе закончилась: Лепс ошарашил россиян новой выходкой со сценыВидео

21:33

Лишний вес, морщины и другие "неприятности": как научиться высыпаться и остановить старение

20:50

"Сохраняем внимание на том, что готовят оккупанты": Зеленский высказался об угрозе нового наступления РФВидео

20:44

За уши не оттянешь: как реанимировать вчерашнюю гречку и удивить всю семью изысканным ужином

20:38

Владислав Селезнев. РФ пытается атаковать, но уже теряет более тысячи человек в деньВидеоблоги

20:31

Танков Leopard будет больше: Германия сделала еще один шаг для УкраиныВидео

20:30

Оказалась под завалами высотки: звезда Постучись в мою дверь разыскивает маму после землетрясенияВидео

20:25

Дания даст ВСУ снятые с вооружения армии танки Leopard 1A5: когда они будут в УкраинеВидео

Реклама
20:22

3 секрета сочных и хрустящих отбивных на сковороде, которые разлетаются за минуту: безумный рецептВидео

20:20

Уменьшить растраты и начать копить деньги: 10 правил экономии, которые меняют жизньВидео

20:10

Конфликт разгорается: Шойгу сам подливает масло в огонь в раздоре с Пригожиным - разведкаВидео

20:09

Какой цвет волос сейчас в моде: 5 обворожительных оттенков 2023 с омолаживающим эффектом

19:57

Бен Аффлек получил публичный "втык" от Лопес за грустное лицо на "Грэмми"Видео

19:47

Эминем станет тестем - единственная дочь репера выходит замуж

19:44

"Убивать даже безоружных": оккупант признался, что им приказали расстреливать украинских пленныхВидео

19:20

Гитлера с атомной бомбой нужно обезвредить как можно скореемнение

19:15

Мишленовские повара замачивают мясо в секретном ингредиенте: супер-трюк, который приведет в восторгВидео

19:00

Военный эксперт рассказал, будет ли Россия отводить войска от ударов GLSDB

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода зимаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять