Застали врасплох: как выглядит 68-летняя Долина без макияжа

Лариса Долина заявила, что чувствует себя на 45, но выглядит она намного старше.

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Как выглядит 68-летняя Долина без макияжа / Фото: скриншот YouTube

Скандальная российская певица Лариса Долина, которая поддерживает войну в Украине, поразила внешним видом.

10 сентября ей исполнилось 68 лет. Долина на своей страничке в Instagram показала, как музыканты поздравили ее с днем рождения.

"По всем показателям мне лет 45, не больше. И это вовсе не кокетство и не желание омолаживаться, это моё сегодняшнее состояние — и физическое, и психологическое", - написала Лариса Долина.

видео дня

На видео она была без прически и макияжа. Несмотря на то, что Долина "чувствует себя на 45", она закрывала лицо руками, надела и тут же сняла очки и уводила в сторону взгляд.

Лариса Долина / скриншот с видео

Ранее мы писали, что скандальная певица Лариса Долина, которая поддерживает войну РФ против Украины, продемонстрировала свое лицо крупным планом перед выходом на сцену. На опубликованных кадрах она показала "мешки" под глазами огромных размеров.

Также сообщалось, что Лариса Долина, которую все чаще критикуют за внешний вид, "взорвалась" гневной канонадой в адрес ненавистников. 67-летняя певица заявила, что ей нравится молодежный стиль и она не будет прятать фигуру под свободной одеждой.

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