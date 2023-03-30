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"Наглая старая мумия": в стране-агрессоре России требуют выгнать Долину из музыкального шоу

30 марта 2023, 17:07
Они заявили, что Лариса Долина не подходит на эту роль и яростно потребовали ее заменить.
Лариса Долина
Лариса Долина / соцсети

В стране-агрессоре России разгорается скандал вокруг путинистки и престарелой певицы Ларисы Долиной.

По информации пропагандистского ресурса infroming.ru, поклонники телевизионного шоу "Три аккорда" потребовали выгнать из передачи одного члена жюри, а именно певицу Ларису Долину. Артистка заняла судейское кресло в седьмом сезоне музыкального проекта.

Как написали российские СМИ, на сайте отзывов о шоу "Три аккорда" появилось огромное количество гневных комментариев от обиженных пользователей. В частности, они заявили, что Лариса Долина не подходит на эту роль и яростно потребовали ее заменить. Разгневанные поклонники проекта написали:

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"Наглая старая мумия! Она так же Шансону подходит, как Кортункова балету", "Со всем уважением к Долиной, есть вопросы, зачем пришла на этот проект?", "Уж слишком часто Долина мелькает на всех проектах, даже молодёжных", "Души то у Долиной нет, есть только вокал", - возмущаются они.

Напомним, ранее мы писали, что певица Лариса Долина устроила "жаркие" танцы на Мальдивах. Накануне 67-летняя Долина заявила, что хочет хорошенько отдохну на море. Путинистка сбежала из России на Мальдивы и нарядилась не по возрасту.

Кроме того, несколько недель назад, Лариса Долина, которую все чаще критикуют за внешний вид, "взорвалась" гневной канонадой в адрес ненавистников. 67-летняя певица заявила, что ей нравится молодежный стиль и она не будет прятать фигуру под свободной одеждой.

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Лариса Долина
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