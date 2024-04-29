На тебе хочу жениться: Киркоров снова полез к Стоцкой

Киркоров признался Стоцкой в любви.

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Киркоров пылко признался в любви / Коллаж Главред, скриншот видео

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и даже ездил с "гастролями" на оккупированный Донбасс, неожиданно снова признался в любви к своей бывшей фаворитке Анастасии Стоцкой.

Все случилось во время российского шоу "Маска". За образом Матрешки в шоу скрывалась Стоцкая, в то время как, Киркоров сидел в жюри.

Оказывается, еще в предыдущем выпуске путинист Киркоров утверждал, что опознал голос "своей любимицы".

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Артист даже признался, что давно сожалеет о том, что не пошел к Стоцкой, которую называл "любовью всей своей жизни".

Еще в предыдущем выпуске Филипп Киркоров утверждал, что опознал голос "своей любимицы".

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Киркоров стал вспоминать и признался, что давно сожалеет о том, что не пошел к Стоцкой, которую называл "любовью всей своей жизни".

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Напомним, в России хотят лишить звания народного артиста путиниста Филиппа Киркорова из-за участия в "голой" вечеринке. С соответствующей просьбой к диктатору Путину обратился руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией в РФ Виталий Бородин.

Кроме того, Филипп Киркоров не разлучается с новой фавориткой Марго Овсянниковой. А еще пару месяцев назад на ее месте была продюсер Татьяна Тур. Сейчас же путинист блистает повсюду в компании новой пассии, она стала его новой спутницей на все светские мероприятия.

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