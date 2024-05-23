Российская певица и, по некоторым данным, эскортница Марго Овсянникова, которая родом из Украины, но стала на сторону страны-террориста, недавно перенесла пластическую операцию. А сделала она ее по наставлению путиниста Филиппа Киркорова.
На своей странице в соцсетях предательница пожаловалась на то, что пропустила музыкальную премию RU.TV. Певице пришлось обратиться к медикам из-за высокой температуры и большой отечности.
"Мне больно от осознания, что я так долго готовилась к этому мероприятию… хотела всех удивить, а сложилось все по-другому", - расстроилась Овсянникова.
Стоит отметить, артистка не скрывает, что не планировала что-то менять во своей внешности, но пришлось послушаться Киркорова.
Кто такой Филипп Киркоров?
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
Филипп Киркоров - последние новости по теме
Отметим, недавно предательница Регина Тодоренко имела неосторожность привести на съемки своего старшего сына Мишу. Ребенок разместился на руках у мамы, которая сидела в жюри вместе с путинистом Филиппом Киркоровым. Ребенок крутился и кричал в микрофон, чем сильно раздражал Киркорова.
Напомним, ранее сын заслуженной артистки России Кристины Орбакайте и крупного бизнесмена Руслана Байсарова Дени попал в немилость скандального российского певица Филиппа Киркорова, который поддерживает военное вторжение России в Украину.
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