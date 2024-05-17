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Из-за Киркорова погиб человек: Успенская сдала скандального певца

Алена Кюпели
17 мая 2024, 11:24
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Путинистка Успенская считает скандального Киркорова виновным в смерти человека.
Филипп Киркоров, Любовь Успенская
Филипп Киркоров и Любовь Успенская продолжают собачиться / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov_fan_bg, instagram.com/uspenskayalubov_official

Российские престарелые звезды-путинисты Любовь Успенская и Филипп Киркоров продолжают собачиться.

Теперь, однако, бытовая ссора вышла на новый уровень. Бывшая киевлянка Успенская назвала Киркорова виновным в смерти человека. По данным пропагандистского издания МК, Успенская говорит, что если бы Киркоров не рекламировал сомнительные услуги своего пластического хирурга Тимура Хайдарова, то никто бы не погиб.

"В прошлом году я встала на защиту сотен женщин против пластического хирурга Тимура Хайдарова. В итоге оказалось, что я была во всем права – у меня есть официальные документы, клиники Хайдарова закрыли по моим обращениям. Параллельно Филипп Киркоров, получив гонорар от хирурга, таскался с ним по шоу и доказывал, что тот прекрасен. В итоге из-за рекламы Киркорова погиб человек, так как ему поверил и пошел на операцию. Сейчас заведено уголовное дело, врачи арестованы", - напоминает она.

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Успенская также считает, что Киркоров на самом деле является женоненавистником и его иск к самой певице является подтверждением этих слов.

Кто такой Филипп Киркоров?

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

"Филипп, вместо того, чтобы извиниться за свое вранье, додумался подать на меня в суд, что я назвала его "женоненавистником" за то, что он борется против женщин и явно не за правду. А что я сказала не так? Я защищала женщин и буду защищать, от своих слов я не откажусь. В суде адвокаты Киркорова говорят, что "у него безупречная деловая репутация в российском обществе". Серьезно? Он что, никогда не нападал на женщин? То, что мы знаем, я думаю, 1%! Просит за слово "женоненавистник" с меня 10 миллионов. Почему он с мужчин не спрашивает за более крепкие слова? Это ли не подтверждение?" - спрашивает она.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, недавно предательница Регина Тодоренко имела неосторожность привести на съемки своего старшего сына Мишу. Ребенок разместился на руках у мамы, которая сидела в жюри вместе с путинистом Филиппом Киркоровым. Ребенок крутился и кричал в микрофон, чем сильно раздражал Киркорова.

Напомним, ранее сын заслуженной артистки России Кристины Орбакайте и крупного бизнесмена Руслана Байсарова Дени попал в немилость скандального российского певица Филиппа Киркорова, который поддерживает военное вторжение России в Украину.

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Любовь Успенская Филипп Киркоров
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