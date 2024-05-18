Эскортница Овсянникова платит Филиппу Киркорову миллионы за услуги - детали

Российский скандальный блогер и журналист Отар Кушанашвили, который осудил страшное террористическое вторжение РФ в Украину, заявил, что актриса-эскортница Марго Овсянникова платит Филиппу Киркорову 5 млн рублей за то, чтобы артист появлялся вместе с ней на светских мероприятиях.
В своей программе "Каково" Кушанашвили раскрыл, что же связывает путиниста Киркорова с актрисой, которую обвиняют в работе эскортницей. Подтверждением этого стало то, что ее неприличные фото нашли на специфическом сайте.
"Бедросович, я вас знаю, как облупленного. В случае с Бедросовичем, "как облупленного", звучит двусмысленно. Он берет 5 млн рублей и должен с ней появляться. И вот тут девушка, шифровальщица пустоты, которая сама по себе пустота, стала "той, что с Киркорвым", — заявил Кушанашвили.
Также Отар отметил, что эту схему первым раскрыл продюсер Николай Картозия, который рассказал о возможности купить одобрение какого-нибудь авторитетного человека.
Кто такой Отар Кушанашвили?
Отар Кушанашвили — грузинский и российский музыкальный журналист и телеведущий.
28 марта 2016 года Служба безопасности Украины сообщила о запрете въезда в Украину Отару Кушанашвили на три года.
В 2022 году Отар Кушанашвили категорически осудил войну в Украине и вступил за дочь пропагандиста Владимира Машкова Марию, осудившую кровавую политику диктатора-президента РФ Владимира Путина.
Филипп Киркоров - последние новости по теме
Отметим, недавно предательница Регина Тодоренко имела неосторожность привести на съемки своего старшего сына Мишу. Ребенок разместился на руках у мамы, которая сидела в жюри вместе с путинистом Филиппом Киркоровым. Ребенок крутился и кричал в микрофон, чем сильно раздражал Киркорова.
Напомним, ранее сын заслуженной артистки России Кристины Орбакайте и крупного бизнесмена Руслана Байсарова Дени попал в немилость скандального российского певица Филиппа Киркорова, который поддерживает военное вторжение России в Украину.
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