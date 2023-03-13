УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Это днище": Кушанашвили и Джигурда схватились за довольную Волочкову

13 марта 2023, 01:31
Пользователи сети были удивлены, что Отар Кушанашвили позволил себе появиться в компании Никиты Джигурды и Анастасии Волочковой.
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова стала посмешищем на российском телевидении.

На своей страничке в Instagram она опубликовала снимок, на котором позировала в компании журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили и Никиты Джигурды.

"Дорогие друзья. Те, кто пропустил наш прямой эфир с Никитой Джигурдой и Отаром Кушанашвили в проекте "Телега ONLINE", - похвасталась одиозная балерина.

видео дня

Пользователи сети были удивлены, что Отар Кушанашвили позволил себе появиться в компании скандальных "знаменитостей".

"Вам там не наливали? Можно смотреть?", Кто дружит с Джигурдой - это днище, ниже некуда", "Отар тоже в клоуны записался? Прости, Господи", "Без таблеток от тошноты не смотреть", Настя, вы стали посмешищем, как и Джигурда", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Отар Кушанашвили, Анастасия Волочкова, Никита Джигурда
Отар Кушанашвили, Анастасия Волочкова, Никита Джигурда / скриншот

Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Больше позора Волочковой:

Автор: Сергей Кущ
Анастасия Волочкова Никита Джигурда Отар Кушанашвили новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

02:00

Шакира бьет мировые рекорды благодаря изменщику Пике

01:31

"Это днище": Кушанашвили и Джигурда схватились за довольную ВолочковуВидео

00:51

Самый опасный день в году: приметы и что нельзя делать 13 марта

12 марта, воскресенье
23:54

1100 "двухсотых" и 10 сожженных складов: Зеленский рассказал о безумных потерях РФ под БахмутомВидео

23:48

Оскар-2023: список номинантов, когда и где смотреть церемонию награждения

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

22:50

Лишь в одной стране Путин может спрятаться от трибунала: это не Китай - российский оппозиционерВидео

22:30

Почему 14 марта нельзя мыть полы в доме: приметы и что запрещено делатьВидео

22:18

"Грязные неудачники": премьер Грузии жестко наехал на Зеленского из-за поддержки протестов в ТбилисиВидео

21:50

Иран через Россию смог заполучить оружие, которое Запад передал Украине - CNNВидео

Реклама
21:38

Сахарный нектар из хрустящих плодов: топ-5 самых сладких сортов моркови

21:35

Оккупанты готовят новое наступление: в Генштабе назвали самые "горячие" направления

20:45

"Зачистить всех": Лукашенко устроил охоту на ведьм после взрывов в Мачулищах — журналист

20:06

Расстреляли за "Слава Украине": убитому военному посмертно присвоили звание Героя УкраиныВидео

19:55

Скандал на Одесчине: мобилизованный депутат от ОПЗЖ отказался ехать на фронт и поплатился

19:47

Перелом челюсти и носа, сотрясение мозга и выбиты зубы: в Германии чеченец избил раненого бойца ВСУВидео

19:41

Даша Квиткова и Никита Добрынин все еще женаты - блогерша сделала заявление

19:20

Последний шанс избавиться от наследия СССРмнение

18:59

Королевская родня отвернулась от Гарри и Меган в важный день: разгорелся скандалВидео

18:57

"Вагнеровцев" уничтожают "пачками": полковник ВСУ рассказал о боях за Бахмут

18:51

Джоли ищет встречи с новой возлюбленной Питта чтобы "контролировать ситуацию, а не сидеть в тени"Видео

Реклама
18:37

"Мы не будем штурмовать в лоб": Жданов рассказал, как ВСУ попрут оккупантов из УкраиныВидео

18:14

"Может повториться судьба Дебальцево": командир ВСУ о сложнейшей ситуации в БахмутеВидео

18:01

Осталась плясать сама на сцене: Игорь Николаев публично унизил Наташу Королеву на всю РоссиюВидео

17:51

РФ теряет время и ресурсы: в ВСУ назвали ключевое значение обороны Бахмута

17:48

Как быстро сварить перловку: несколько советов, чтобы получилась идеальнойВидео

17:35

Рамина Эсхакзай отменила свадьбу с избранником: "Уже точно не хотим"Видео

17:14

Не закончится в ближайшие месяцы: военный Вышебаба прогнозирует войну на несколько летВидео

17:06

Угроза нападения из Беларуси: генерал ВСУ предупредил о переброске новых сил РФ

16:58

Букмекеры опустили Украину: на Евровидении 2023 резко изменили фаворита - она всем известнаВидео

16:30

Как убрать застарелый налет на унитазе: простые и быстрые способы уборки

16:21

Загадка советских подъездов: почему их красили лишь на половину

15:57

Штурм РФ под Бахмутом провалился: пограничники "покрошили" десятки оккупантов

15:53

В каком возрасте надо отучать от памперсов: легкие советы, как посадить ребенка на горшок

15:45

"Понесут суровое наказание": командование сделало заявление про избиение срочника в УкраинеВидео

15:40

Гороскоп Таро на неделю 13-19 марта: Тельцам – сильные волнения, Львам - успехВидео

15:10

82-летний Роберто Кавалли стал отцом в шестой раз

15:07

"Он мерзкий": муж Тодоренко грубо обозвал своего сына

14:56

"Алка с Филиппом воссоединятся": в РФ сообщили, что Киркоров планирует вернуться к Пугачевой

14:55

Украину окутают сильнейшие снегопады: синоптики рассказали о штормеВидео

14:42

Двойная игра Лукашенко: эксперт оценил вероятность втягивания Беларуси в войну

Реклама
14:18

Россия развалится на части, НАТО нужно готовиться к историческим событиям – французский генералВидео

14:06

"Я лично знаю, где лежат трупы оккупантов": полковник ВСУ рассказал об аде для россиян под БахмутомВидео

13:45

Гороскоп на завтра 13 марта 2023: Рыбам – вдохновение, Весам - плохие советыВидео

13:37

Маша из "Ворониных" родила первенца и показала фото

13:10

В Житомире офицер избил ногами срочника: разгорелся большой скандалВидео

13:04

Жади и Лукас из "Клона" повторили культовый момент из сериала через 20 летВидео

13:01

Боец ВСУ приехал на танке с передовой на собственную свадьбу

12:42

Украина в ближайшее время не получит истребители от Запада – КулебаВидео

12:38

С огромным животом и седыми волосами: знаменитый российский телеведущий огорошил внешним видомВидео

12:35

Дочь Лизы Ющенко при полном макияже затусила с маминой подругой в отеле, стоимостью 50 тыс. грн за ночь

Новости Украины
Новости КиеваНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости Мариуполя
Праздники
Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять