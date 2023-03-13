"Это днище": Кушанашвили и Джигурда схватились за довольную Волочкову

Пользователи сети были удивлены, что Отар Кушанашвили позволил себе появиться в компании Никиты Джигурды и Анастасии Волочковой.

Анастасия Волочкова / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова стала посмешищем на российском телевидении.

На своей страничке в Instagram она опубликовала снимок, на котором позировала в компании журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили и Никиты Джигурды.

"Дорогие друзья. Те, кто пропустил наш прямой эфир с Никитой Джигурдой и Отаром Кушанашвили в проекте "Телега ONLINE", - похвасталась одиозная балерина.

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Пользователи сети были удивлены, что Отар Кушанашвили позволил себе появиться в компании скандальных "знаменитостей".

"Вам там не наливали? Можно смотреть?", Кто дружит с Джигурдой - это днище, ниже некуда", "Отар тоже в клоуны записался? Прости, Господи", "Без таблеток от тошноты не смотреть", Настя, вы стали посмешищем, как и Джигурда", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Отар Кушанашвили, Анастасия Волочкова, Никита Джигурда / скриншот

Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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