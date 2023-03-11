"Увела по пьяни мужика из семьи": Волочкова показала, как зажимается с Джигурдой

Анастасия Волочкова ошарашила поклонников снимком с Никитой Джигурдой.

Анастасия Волочкова, Никита Джигурда / скриншот YouTube

Российская балерина Анастасия Волочкова показала фото с Никитой Джигурдой, чем сильно удивила своих поклонников.

На своей страничке в Instagram она опубликовала снимок, на котором позировала в компании одиозного актера.

"Наш дуэт невероятный с моим другом Никитой. Красивая мы пара?", - поинтересовалась Волочкова.

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Поклонники были удивлены таким заявлением скандальной балерины, поскольку Джигурда женат.

"Такая не брезгливая! С любым мужиком готова", "Старенькие уже, вам бы на пенсию", "Они уже пара? Анисина в курсе?", "Больных жалко, а этих ещё больше. Просто созданы друг для друга", "Увела по пьяни мужика из семьи, молодец!!! Лучшая!", "Вам пора завести совместных детей", - писали в комментариях под постом.

Волочкова с Джигурдой / скриншот YouTube

Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы повелением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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