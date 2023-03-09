"Фу, мерзость": шпагатесу Волочкова заплевали за банный шпагат

Анастасия Волочкова накликала на себя гнев поклонников фотом шпагата в бане.

Анастасия Волочкова / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова показала фото с бани, чем сильно возмутила пользователей Сети.

На своей страничке в Instagram она опубликовала снимок, на котором позировала сидя на шпагате.

"Побывала я в фантастической русской бане в Одинцово. "Место силы". Название полностью соответствует качеству и уровню. Отдохнула душой и телом", - похвасталась Волочкова.

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Снимок балерины не вызвал никакого восторга среди ее поклонников.

"Девоньки, это не ее вина, это ее беда. А спасать видно некому", "Странное освещение. Будто кварцевание идет", "А мужики где?", "У Насти пальцы рук не сгибаются?", "Сколько наблюдаю за ее постами, фу, мерзость. Ни одного фото и видео приличного, везде шпагат с вареником наружу, везде пошлость и дурость", "Блин ноги не сдвигаются уже что ли, уже противно смотреть", - писали в комментариях под постом.

Волочкова в бане / скриншот

Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы повелением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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