"Ни дня в трусах": напыщенная Волочкова получила по заслугам

Постоянное хвастовство Анастасии Волочковой уже надоело пользователям сети.

Анастасия Волочкова / Инстаграм

Российскую балерину Анастасию Волочкову высмеяли поклонники за откровенное фото.

На своей страничке в Instagram она опубликовала снимок, на котором позировала в трусах на фоне нескольких букетов цветов.

"Ни дня без цветов!", - похвасталась одиозная балерина в подписи к публикации.

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Судя по всему, пользователям сети уже надоело постоянное хвастовство Волочковой. В комментарии под снимком они высказали все, что думают о балерине.

"Ни дня без просекко", "Ни дня в трусах", "Ни минуты без понтов", "Зато хоть на миг ноги вместе!", "Пошло и вульгарно....позорит Россию...искажены понятия о красоте и культурном поведении...публичной персоне позорно это все безобразие", - писали под фото Волочковой.

Волочкова / скриншот

Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова показала одну из комнат в своем доме, чем вызвала отвращение у поклонников.

Также мы писали, что российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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