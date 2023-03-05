"Почему без плетки?": Волочкова с Джигурдой устроили вакханалию на сцене

Новый спектакль Анастасии Волочковой резко раскритиковали в Сети.

Анастасия Волочкова / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова показала отрывок со своего спектакля, в котором принял участие Никита Джигурда.

Видео она опубликовала на своей страничке в Instagram .

"Участие Никиты привнесло новую краску в наш проект! А вы как стаете?", - поинтересовалась Волочкова у своих поклонников, но зря.

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Пользователи сети были возмущены, что не сильно адекватного Джигурду вообще допустили к детям.

"Молодцы! Трудоустроили дедушку. Сделали доброе дело", "Приблизила. Зачем я это увидела", "Почему без плетки?", "Впрочем, у него другая роль в этом шоу...Пугать народ", "Балаган", "Да, лебедь уже не тот, это какой-то парализованный лебедь", - писали в комментариях под постом.

Спектакль Волочковой / скриншот

Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.

В комментариях под постом пользователи сети были шокированы поведением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

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