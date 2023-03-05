"Почему без плетки?": Волочкова с Джигурдой устроили вакханалию на сцене

Российская балерина Анастасия Волочкова показала отрывок со своего спектакля, в котором принял участие Никита Джигурда.
Видео она опубликовала на своей страничке в Instagram.
"Участие Никиты привнесло новую краску в наш проект! А вы как стаете?", - поинтересовалась Волочкова у своих поклонников, но зря.
Пользователи сети были возмущены, что не сильно адекватного Джигурду вообще допустили к детям.
"Молодцы! Трудоустроили дедушку. Сделали доброе дело", "Приблизила. Зачем я это увидела", "Почему без плетки?", "Впрочем, у него другая роль в этом шоу...Пугать народ", "Балаган", "Да, лебедь уже не тот, это какой-то парализованный лебедь", - писали в комментариях под постом.
Напомним, не так давно Волочкова поразила своим цинизмом. Она собралась развлекать детей, которых насильно депортировали из Украины в Россию.
В комментариях под постом пользователи сети были шокированы поведением одиозной балерины. Ей напомнили, кто на самом деле разрушил украинские Луганск, Донецк, Мариуполь, Лисичанск и лишил детей счастливого детства.
Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.
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