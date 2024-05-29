Внук Аллы Пугачевой тайно приехал в Россию - что случилось

Российский певец Никита Пресняков, который уехал из страны-террориста РФ еще в начале ее полномасштабного вторжения в Украину жить в США, недавно наведался на родину.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, Никита занимается продажей дачи своей бабушки Аллы Пугачевой.
Как утверждают источники, Пугачева оставила Преснякову в наследство дом на Истре, который ранее выставили на продажу за 225 млн рублей, но сейчас Никита снизил цену в два раза.
"Вернулся в Россию одним днем, чтобы выставить дачу на продажу. Видимо, Никите очень нужны деньги. Пугачеву мы тут не видели много лет. С тех пор, как отдала дачу внуку, больше сюда не ездит. Или не берет никто, или же дачу продают сразу два агентства — одно за 132 млн, другое — за 125", — сказали соседи Пугачевой.
Конечно, пропагандисты заявили, что у Преснякова проблемы с деньгами, поэтому он спешит продать недвижимость, но, скорее всего, внук Пугачевой хочет поскорее избавиться всего, что связывает его со страной-оккупантом.
Кто такой Никита Пресняков?
Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.
Никита Пресняков - последние новости по теме
Отметим, Никита Пресняков после новой стрижки рассказал, что он ощущает в этот момент. Певцу кажется, что все вокруг знают, что он был в парикмахерской. "А у вас тоже такое ощущение, что, когда вы только подстриглись, все знают о том, что вы подстриглись?", - сказал Пресняков.
А также Никита Пресняков и Алена Краснова раскрыли свои таланты в США, показав впечатляющее видео. Певец снял крутое видео с участием жены в стиле культового фильма Квентина Тарантино "Убить Билла".
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