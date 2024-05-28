"Убивала всех": в террористической России Пугачеву обвинили в убийствах

Теперь примадонну российской эстрады обвиняют чуть ли не в криминале.

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Алла Пугачева теперь стала убийцей в России / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Легендарная российская певица Алла Пугачева, которая выступила против кровавого вторжения РФ в Украину и уехала из страны-террориста жить в Израиль, никак не "оставит в покое" пропагандистские СМИ.

Теперь 7dn.ru написали о том, что Алла Пугачева была практически убийцей.

Так, пропагандисты цитируют некоего актер и режиссера Влад Маленко. По его словам, якобы от рук Пугачевой даже сильно пострадала певица-путинистка Валерия. Впрочем, он не уточнил, какой именно урон нанесла Пугачева оккупантке.

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Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Маленко также добавляет, что Пугачева была очень жесткой. "Она была очень жестким администратором своего таланта. И как администратор, убивала всех тех птиц, которые близко к ней подлетали и начинали петь похоже. Все эти птицы были пугачевской рогаткой, камнями убиты или ранены. Потом подраненные "подпевали", - говорит он.

Также по его словам, эту информацию может подтвердить якобы другая певица Ольга Кормухина. "Она лучше меня знает", - говорит артист.

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, недавно Главред писал, что Алла Пугачева вместе с семьей уехала из Израиля, полагается, что артистка готовилась к празднованию своего юбилея на Кипре.

А также предательница Лолита рассказала, что после скандала с "голой" вечеринкой Насти Ивлеевой, Алла Пугачева посоветовала ей быть умнее.

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