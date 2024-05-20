Слезы счастья: жена Никиты Пресняков показала гендер-пати и узнала пол ребенка

Жена российского певца Никиты ПресняковаАлена Краснова, которые уехали из страны-террориста в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину жить в США, приняла по видеосвязи участие в гендер-пати своих друзей из Москвы.
На своей странице в соцсетях, Краснова опубликовала видео, как она отреагировала на новость, что у друзей вскоре родится девочка.
"Девочка! Будет девочка!", - радостно закричала Алена вместе со своей подругой.
Добавим, на выходных Краснова успела еще и побывать концерте певца Валерия Меладзе в Лос-Анджелесе и даже сделала с артистом фото.
Кто такой Никита Пресняков?
Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.
Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.
Никита Пресняков - последние новости по теме
Отметим, недавно Никита Пресняков опубликовал захватывающий ролик, который он сам снял, с участием своей жены Алены Красновой. Никита создал видео в стиле культового фильма Квентина Тарантино "Убить Билла" и пригласил поклонников на вечеринку.
А также Никита Пресняков порадовал новостями о своем первом туре. В США Никита собрал музыкальный коллектив и 8 марта они отыграли сверхуспешный концерт, после чего было принято решение отправится в тур.
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