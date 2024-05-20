Слезы счастья: жена Никиты Пресняков показала гендер-пати и узнала пол ребенка

Алена Краснова поделилась радостной новостью, что у ее друзей из РФ вскоре родится девочка.

https://stars.glavred.info/slezy-schastya-zhena-nikity-presnyakov-pokazala-gender-pati-i-uznala-pol-rebenka-10566518.html Ссылка скопирована

Жена Никиты Преснякова удивила новостью / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alenaakrasnova/

Жена российского певца Никиты ПресняковаАлена Краснова, которые уехали из страны-террориста в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину жить в США, приняла по видеосвязи участие в гендер-пати своих друзей из Москвы.

На своей странице в соцсетях, Краснова опубликовала видео, как она отреагировала на новость, что у друзей вскоре родится девочка.

видео дня

"Девочка! Будет девочка!", - радостно закричала Алена вместе со своей подругой.

Жена Никиты Преснякова порадовалась за друзей / фото: скрин instagram.com/alenaakrasnova/

Добавим, на выходных Краснова успела еще и побывать концерте певца Валерия Меладзе в Лос-Анджелесе и даже сделала с артистом фото.

Алена Краснова показалась с Валерием Меладзе / фото: скрин instagram.com/alenaakrasnova/

Кто такой Никита Пресняков? Никита Пресняков — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, певец и музыкант. Солист группы MULTIVERSE.

Родился 21 мая 1991 года в Лондоне в семье певца Владимира Преснякова-младшего и певицы и актрисы Кристины Орбакайте. Вместе с женой Аленой Красновой осенью 2022 года уехал жить в США.

Никита Пресняков - последние новости по теме

Отметим, недавно Никита Пресняков опубликовал захватывающий ролик, который он сам снял, с участием своей жены Алены Красновой. Никита создал видео в стиле культового фильма Квентина Тарантино "Убить Билла" и пригласил поклонников на вечеринку.

А также Никита Пресняков порадовал новостями о своем первом туре. В США Никита собрал музыкальный коллектив и 8 марта они отыграли сверхуспешный концерт, после чего было принято решение отправится в тур.

Читайте больше о Преснякове:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред