Фанатка Олега Винника слила фото с артистом-беглецом

Украинский певец Олег Винник, который уехал жить в Германию еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, не дает концерты и не появляется в соцсетях. По слухам, за границей артист лечится от тяжелого заболевания, но от какого именно никому не известно.
Сегодня, 17 июня, руководительница официального фан-клуба артиста Валерия Барон опубликовала в Instagram его свежее фото.
На коллаже Валерия показала общие снимки с певцом, сделанные в 2020 и 2024 годах. На фото Барон и Винник позируют обнявшись.
Кто такой Олег Винник?
Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.
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Отметим, певица Оля Цибульская поразмышляла, что певец-беглец Олег Винник вернется в Украину через пару лет с оправданиями своего поступка. К тому же некоторые поклонники будут рады снова видеть его.
А также певец Андрей Кравченко признался, что раньше его все время путали с певцом Олегом Винником, который пропал из медийного пространства. Кравченко открестился от связи с Олегом и отметил, что никогда даже не сотрудничал с командой Винника, и не имеет ничего общего с певцом.
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