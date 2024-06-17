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Фанатка Олега Винника слила фото с артистом-беглецом

Элина Чигис
17 июня 2024, 11:03
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Олег Винник показался на фотографии с фанаткой впервые за долгое время.
Олег Винник
Валерия Барон показалась с Олегом Винником / коллаж: Главред, фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Украинский певец Олег Винник, который уехал жить в Германию еще в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, не дает концерты и не появляется в соцсетях. По слухам, за границей артист лечится от тяжелого заболевания, но от какого именно никому не известно.

Сегодня, 17 июня, руководительница официального фан-клуба артиста Валерия Барон опубликовала в Instagram его свежее фото.

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На коллаже Валерия показала общие снимки с певцом, сделанные в 2020 и 2024 годах. На фото Барон и Винник позируют обнявшись.

Олег Винник отрастил длинные волосы
Олег Винник отрастил длинные волосы / фото: скрин instagram.com/valery_baron/

Кто такой Олег Винник?

Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

Олег Винник - последние новости по теме

Отметим, певица Оля Цибульская поразмышляла, что певец-беглец Олег Винник вернется в Украину через пару лет с оправданиями своего поступка. К тому же некоторые поклонники будут рады снова видеть его.

А также певец Андрей Кравченко признался, что раньше его все время путали с певцом Олегом Винником, который пропал из медийного пространства. Кравченко открестился от связи с Олегом и отметил, что никогда даже не сотрудничал с командой Винника, и не имеет ничего общего с певцом.

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