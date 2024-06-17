Живу комфортно: сын Потапа ответил, сколько денег тратит ежемесячно

15-летний Андрей Потапенко, сын рэпера Потапа и продюсера Ирины Горовой, рассказал о своих ежемесячных расходах в Киеве.

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Сын Потапа - 15-летний Андрей - рассказал сколько тратит денег в Киеве / коллаж Главред, фото УНИАН, instagram.com/realpotap

Андрей Потапенко, 15-летний сын рэпера/продюсера Алексея Потапенко (более известного как Потап) и продюсера-руководителя музыкального лейбла Pomitni Ирины Горовой в интервью TikTok-блогерке Ангелине Пичик рассказал, насколько комфортную жизнь он ведет в Киеве и сколько ему нужно денег для этого.

"Смотря, где расположена твоя хата. Например, если где-то в центре, то, наверное, для комфорта нужно 150−200 тысяч гривен. Трачу около 10 тысяч гривен. Я живу комфортно, к бабушке хожу туда-сюда. Сейчас за перепичкой вышел. То не очень много трачу. Трачу на какие-то шмотки, что-то такое. Я закупаюсь где-то раз в месяц. Может, раз в два. Когда мы идем с мамой, то, наверное, тратим 5−6 тысяч гривен. Цены в Киеве таки поднялись. Был недавно в Будапеште, то там цены выше", — отметил парень.

Потапенко также рассказал, что намеревается провести летние каникулы с отцом.

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"Я летом еду к своему папе. Буду там у него играть в баскетбол. На меня не влияет негатив в сторону отца. Я не обращаю внимание на тех, кто говорит о моем отце [чушь – грубо]", — сказал Андрей.

Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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Ранее известная светская журналистка Алина Доротюк назвала Потапа самой "зашкварной" украинской звездой, которая каждым своим действием заставляет ее сегодня недоумевать.

Также Потап публично обратился к Насте Каменских с просьбой не бросать его. Его пассаж звездная супруга оставила без внимания, что многим показалось странным на фоне слухов про развод пары.

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