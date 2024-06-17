УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Живу комфортно: сын Потапа ответил, сколько денег тратит ежемесячно

Дмитрий Видоменко
17 июня 2024, 13:10
45
15-летний Андрей Потапенко, сын рэпера Потапа и продюсера Ирины Горовой, рассказал о своих ежемесячных расходах в Киеве.
Потап, сын
Сын Потапа - 15-летний Андрей - рассказал сколько тратит денег в Киеве / коллаж Главред, фото УНИАН, instagram.com/realpotap

Андрей Потапенко, 15-летний сын рэпера/продюсера Алексея Потапенко (более известного как Потап) и продюсера-руководителя музыкального лейбла Pomitni Ирины Горовой в интервью TikTok-блогерке Ангелине Пичик рассказал, насколько комфортную жизнь он ведет в Киеве и сколько ему нужно денег для этого.

"Смотря, где расположена твоя хата. Например, если где-то в центре, то, наверное, для комфорта нужно 150−200 тысяч гривен. Трачу около 10 тысяч гривен. Я живу комфортно, к бабушке хожу туда-сюда. Сейчас за перепичкой вышел. То не очень много трачу. Трачу на какие-то шмотки, что-то такое. Я закупаюсь где-то раз в месяц. Может, раз в два. Когда мы идем с мамой, то, наверное, тратим 5−6 тысяч гривен. Цены в Киеве таки поднялись. Был недавно в Будапеште, то там цены выше", — отметил парень.

Потапенко также рассказал, что намеревается провести летние каникулы с отцом.

видео дня

"Я летом еду к своему папе. Буду там у него играть в баскетбол. На меня не влияет негатив в сторону отца. Я не обращаю внимание на тех, кто говорит о моем отце [чушь – грубо]", — сказал Андрей.

Кто такой Потап?

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Потап - последние новости по теме

Ранее известная светская журналистка Алина Доротюк назвала Потапа самой "зашкварной" украинской звездой, которая каждым своим действием заставляет ее сегодня недоумевать.

Также Потап публично обратился к Насте Каменских с просьбой не бросать его. Его пассаж звездная супруга оставила без внимания, что многим показалось странным на фоне слухов про развод пары.

Читайте больше о Потапе:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ирина Горовая Алексей Потапенко новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Количество стран, подписавших декларацию Саммита мира уменьшилось: в ОП отреагировали

Количество стран, подписавших декларацию Саммита мира уменьшилось: в ОП отреагировали

13:12 Мир
"Лето входит в самую теплую пору": в Украине резко изменится погода и ударит +31

"Лето входит в самую теплую пору": в Украине резко изменится погода и ударит +31

13:12 Синоптик
"Жесткие бои": Сырский рассказал о ситуации на самых критических направлениях фронта

"Жесткие бои": Сырский рассказал о ситуации на самых критических направлениях фронта

12:33 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Мухи будут облетать дом десятой дорогой: бабушкино средство борьбы с насекомыми 20986

Мухи будут облетать дом десятой дорогой: бабушкино средство борьбы с насекомыми

Сотни самолетов сотрут войска РФ в Крыму: неожиданный прогноз победы Украины 5909

Сотни самолетов "сотрут" войска РФ в Крыму: неожиданный прогноз победы Украины

Дожди и температура до +36°С: украинцам назвали самый жаркий день недели 2980

Дожди и температура до +36°С: украинцам назвали самый жаркий день недели

Украинские бойцы пошли на штурм и выбили врага: офицер НГУ назвал направление 2737

Украинские бойцы пошли на штурм и выбили врага: офицер НГУ назвал направление

Последние новости

13:36

Несправедливо забытый рецепт из СССР: пышные котлеты из печени

13:31

Россияне прорываются на оперативное пространство: в Bild раскрыли ситуацию под Авдеевкой

13:12

Количество стран, подписавших декларацию Саммита мира уменьшилось: в ОП отреагировали

13:12

"Лето входит в самую теплую пору": в Украине резко изменится погода и ударит +31

13:10

Живу комфортно: сын Потапа ответил, сколько денег тратит ежемесячно

Без электричества по 6-12 часов и перебои с отоплением: что ждет украинцев зимойБез электричества по 6-12 часов и перебои с отоплением: что ждет украинцев зимой
12:33

"Жесткие бои": Сырский рассказал о ситуации на самых критических направлениях фронта

12:30

Почему в машине всегда должен быть рис - французская хитрость

12:30

"Она в секте": бывший друг Аллы Пугачевой рассказал об ее проблемах с Максимом Галкиным

12:15

ВСУ заблокировали сотни россиян в Волчанске: оккупанты массово сдаются в плен

Реклама
12:03

Многие моют фрукты неправильно: что нужно добавлять в водуВидео

12:01

Дроны ГУР ночью ударили по военным объектам в трех регионах РФ - СМИ

11:54

Мобилизация в Украине: Кабмин предложил военнобязанным платить штрафы через "Дію"

11:39

РФ может перейти в наступление на новом направлении: в ISW предупредили об угрозе

11:08

В Украине резко меньше стало пенсионеров: что случилось и кто не получит выплаты

11:03

Фанатка Олега Винника слила фото с артистом-беглецом

11:01

Вражеский флот познакомился с ракетами: в ВМС сказали, сколько кораблей РФ пошли на дно

10:43

Начнутся необратимые процессы: в СНБО назвали условие ядерного удара РФ

10:36

Как избавиться от неприятных запахов в доме с помощью трюка с полотенцем

10:33

Что значит "ламати шапку": мало кто знает истинное значение выраженияВидео

10:29

Китайский гороскоп на завтра 18 июня: Кролики - будьте осторожны, Лошадям - ссоры

Реклама
10:24

Почти полностью под землей. Autostrada запустила в работу магистральный водопровод "Запорожье-Томаковка-Марганец"

10:04

В Украине уменьшатся отключения света: списки "неприкасаемых" потребителей сократят

09:58

Россияне продвинулись и попали в ловушку в Волчанске: в ISW раскрыли детали

09:55

Путинист Григорий Лепс женится на 18-летней студентке - росСМИ

09:52

Новый закон геополитики для Украинымнение

09:25

Чаще бить не могут: РФ сократила паузы между ракетными ударами по Украине - Коваленко

09:06

"Бывшая жена Позитива – любовница Потапа": что происходит в браке Насти Каменских и рэпера

09:02

Гороскоп на завтра 18 июня: Рыбам - самый счастливый день, Скорпионам - опасная ревность

08:22

РФ масштабно атаковали БПЛА: ударили по тракторному заводу и металлургическому комбинату

07:55

НАТО хочет развернуть большее количество ядерного оружия из-за угрозы со стороны РФ и Китая

07:48

Валерий Меладзе тайно вернулся в РФ - что случилось

06:48

Путина не интересуют переговоры о мире в Украине: аналитики описали план диктатора

06:37

Рубрика "И тут пришел поручик Ржевский..."мнение

05:50

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо найти черепаху за 8 секунд

04:05

Сотни самолетов "сотрут" войска РФ в Крыму: неожиданный прогноз победы Украины

03:13

Крест или памятник: что правильно ставить на могилу - большинство не догадываетсяВидео

02:00

Солист Quest Pistols Савлепов рассекретил свой новый роман и рассказал о девушке

01:20

Оставит ли Орбан в покое помощь Украине: что говорит дипломат

16 июня, воскресенье
23:41

Евро 2024 дайджест: день 2-3 - быстрейший гол в истории чемпионата, воля Нидерландов к победе

23:24

При участии Украины и РФ: новый Саммит мира будет о завершении войны – Кулеба

Реклама
22:30

Почему не все страны подписали итоговый документ Саммита: у Зеленского дали ответ

21:37

В Швейцарии сказали, арестуют ли Путина по ордеру МУС на новом Саммите мира

21:18

Анна Кошмал показала фотографию с мужем и поздравила его

21:01

У россиян печет от Саммита мира в ШвейцарииВидеоблоги

20:48

Известный телеведущий и боец ВСУ сделал заявление о мобилизации

20:36

Праздновали развод: бывшая жена DZIDZIO раскрыла детали отношений с артистом

20:32

Правильное экономическое бронированиемнение

20:04

ВСУ открыли охоту на авиацию РФ: СМИ назвали оружие, которое может превзойти F-16

19:20

У Путина раскрыли планы по наступлению на севере Харьковской области

19:17

Украинцам назвали часы без электроэнергии: графики отключений на 17 июня

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Лайфхаки і хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять