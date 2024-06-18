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"Танцы на костях": предательница Ани Лорак заметно поправилась и опозорилася в сети

Элина Чигис
18 июня 2024, 17:34
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Предательница Ани Лорак нарвалась на критику из-за видео своих танцев.
Ани Лорак
Ани Лорак показала, как двигается под музыку / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak/

Когда-то украинская певица Ани Лорак, которая предала Украину и уехала жить в страну-террориста Россию, разозлила украинцев своими танцами.

На своей странице в соцсетях Лорак опубликовала видео, где танцует в черном костюме, который состоит из топа и лосин, а также на высоких каблуках.

видео дня

Подписчики запроданки не упустили возможности прокомментировать ее движения, а также они отметили, что артистка поправилась:

"Всю жизнь была деревянная";

"Именно за это и сражаются твои бывшие земляки. И умирают, хотя кому я это пишу? Танцы на костях";

"Это предсмертные судороги?";

"Что-то расплылась в последнее время, на диету нужно".

Кто такая Ани Лорак?

Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.

Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, ранее украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала про трагедию с кумой Ани Лорак. Много лет они были близкими подругами, но теперь спортсменка разочарована продажностью Каролины Куек.

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

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