"Танцы на костях": предательница Ани Лорак заметно поправилась и опозорилася в сети

Когда-то украинская певица Ани Лорак, которая предала Украину и уехала жить в страну-террориста Россию, разозлила украинцев своими танцами.
На своей странице в соцсетях Лорак опубликовала видео, где танцует в черном костюме, который состоит из топа и лосин, а также на высоких каблуках.
Подписчики запроданки не упустили возможности прокомментировать ее движения, а также они отметили, что артистка поправилась:
"Всю жизнь была деревянная";
"Именно за это и сражаются твои бывшие земляки. И умирают, хотя кому я это пишу? Танцы на костях";
"Это предсмертные судороги?";
"Что-то расплылась в последнее время, на диету нужно".
Кто такая Ани Лорак?
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
Ани Лорак - последние новости по теме
Отметим, ранее украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала про трагедию с кумой Ани Лорак. Много лет они были близкими подругами, но теперь спортсменка разочарована продажностью Каролины Куек.
А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.
Читайте больше о Лорак:
- "Окончательное решение": появилась грязная правда об Ани Лорак
- Украинский певец рассказал, почему предательница Ани Лорак сбежала в РФ на самом деле
- "Это кто?": предательницу Ани Лорак перекосило от филлеров
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред