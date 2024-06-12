Бывший муж Ани Лорак показал редкое фото с дочерью: девочку не узнать

Мурат Налчаджиоглу порадовал поклонников архивным фото с дочерью.

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Мурат Налчаджиоглу празднует 47-летие / коллаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca/

Бывший муж предательницы Украины Ани ЛоракМурат Налчаджиоглу, который на днях расстался со своей девушкой, празднует свое 47-летие.

На своей странице в соцсетях Мурат опубликовал милый архивный снимок со своей дочерью от запроданки Лорак Софией.

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На снимке он сфотографирован вместе с девочкой на борту самолета. Этой фотографией Налчаджиоглу приветствовали его друзья, а он сделал репост.

"С днем ​​рождения, брат. Лучшие пожелания", – написано на фото.

Отметим, на днях Софии исполнилось 13 лет и девочка стала похожа не на отца, как раньше, а на свою маму.

Мурат Налчаджиоглу с дочерью Софией / фото: скрин instagram.com/muratnalca/

Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

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Напомним, на днях бывшая девушка Мурата Налчаджиоглу высказалась после разрыва отношений с бизнесменом. На своей странице в соцсетях Анастасия Фокси опубликовала послание, в котором выразила свои чувства в сложный период.

А также ранее бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу попытался в очередной раз защитить новую избранницу, но выдал случайно подробности второго развода.

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