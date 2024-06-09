Ани Лорак захейтили за жесткую ретушь снимка дочери - как выглядит девочка

Дочь Лорак и Налчаджиоглу София в свои 13 лет выглядит, как мама в 45.

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Дочь Ани Лорак - как сейчас выглядит София Налчаджиоглу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

45-летняя Ани Лорак попала в новый скандал - певицу, которая стала едва узнаваемой на новых снимках, стали подозревать в том, что в свою секту тотального фотошопа и уколов красоты она втянула и свою единственную дочь.

Сегодня Софии Налчаджиоглу исполнилось 13 лет. Ее звездная мама решила в своем блоге в Instagram поздравить подростка, но попала в неловкую ситуацию.

Она опубликовала фото Сони, на котором девочка выглядит слишком взрослой. В комментариях разразился спор: это Лорак так отретушировала снимок, или же на 13-летие подарила дочери бьюти-преображение и инъекции филлеров.

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Многих насторожило, что София резко изменилась всего за полгода - в начале декабря в своем блоге подросток публиковал свое фото, на котором она выглядит совершенно иначе. Из-за этого в Сети возник спор, каким образом Ани Лорак "помогла" дочери так преобразиться за считанные месяцы. "Фотошопа много, она так не выглядит", "Не поняла, месяц назад не была она такой", "Нафотошопила до угара!", "Отфильтровали конкретно", - ругаются подписчики певицы.

Стоит отметить, что откровенно гневные и негативные комментарии певица тщательно удаляет.

София Налчаджиоглу в декабре (на фото слева) и сейчас (на фото справа) / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/sonchiks.off

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