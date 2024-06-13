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Бывшая жена Мурата Налчаджиоглу сделала заявление в его день рождения - детали

Элина Чигис
13 июня 2024, 03:00
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Лилия Реус поразила невероятными фотографиями летнего образа и оставила послание.
Мурат Налчаджиоглу, Лилия Реус
Лилия Реус вышла на связь в соцсетях / коллаж: Главред, фото: instagram.com/__l_i_l_i_a___/

Бывшая жена украинского бизнесмена турецкого происхождения Мурата Налчаджиоглу, Лилия Реус покрасовалась в красивом образе.

На своей странице в Instagram Реус опубликовала свежие снимки, на которых показалась в легком длинном платье с цветочным узором, босоножках на шпильке и в солнцезащитных очках.

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"Все, что тебе нужно – это любовь", – написала Лилия под фото.

Отметим, свою публикацию девушка сделала в день рождения экс-мужа Мурата Налчаджиоглу.

Кто такой Мурат Налчаджиоглу?

Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме

Отметим, ранее Лилия Реус показала редкое фото с дочерью в то время, как ее муж Мурат Налчаджиоглу уехал за границу отдыхать с любовницей.

А также бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу попытался в очередной раз защитить новую избранницу, но выдал случайно подробности второго развода.

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