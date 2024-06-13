Бывшая жена Мурата Налчаджиоглу сделала заявление в его день рождения - детали

Бывшая жена украинского бизнесмена турецкого происхождения Мурата Налчаджиоглу, Лилия Реус покрасовалась в красивом образе.
На своей странице в Instagram Реус опубликовала свежие снимки, на которых показалась в легком длинном платье с цветочным узором, босоножках на шпильке и в солнцезащитных очках.
"Все, что тебе нужно – это любовь", – написала Лилия под фото.
Отметим, свою публикацию девушка сделала в день рождения экс-мужа Мурата Налчаджиоглу.
Кто такой Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме
Отметим, ранее Лилия Реус показала редкое фото с дочерью в то время, как ее муж Мурат Налчаджиоглу уехал за границу отдыхать с любовницей.
А также бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу попытался в очередной раз защитить новую избранницу, но выдал случайно подробности второго развода.
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