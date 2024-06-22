Предательница Лорак планирует сольный концерт, но не в России, где на ее концерт никто не придет.

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Ани Лорак собралась выступать в Беларуси/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Когда-то украинская певица Ани Лорак, которая предала Украину и уехала жить в страну-террориста Россию, пытается заработать всеми возможными способами.

Теперь, по данным пропагандистских СМИ, она собирается искать себе новую аудиторию в новой стране. И эта страна "братская" террористической России - Беларусь.

РосСМИ сообщают, что Лорак надоели редкие выходы на концертах в РФ и ей хочется сольного концерта. Единственная страна, в которой она может выступить - это Беларусь.

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По словам источников, Лорак "истосковалась без сольников" и начать решила с Витебска.

Предательница Лорак не сильно избирательна в контексте, где выступать. Как известно, основная цель Лорак - максимальный заработок и где это делать - ей все равно.

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Отметим, ранее украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала про трагедию с кумой Ани Лорак. Много лет они были близкими подругами, но теперь спортсменка разочарована продажностью Каролины Куек.

А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

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