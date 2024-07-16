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Анастасия Foxy сделала аборт от Мурата Налчаджиоглу и подтвердила расставание

Анна Подгорная
16 июля 2024, 16:40
269
Модель призналась, почему ушла от бывшего мужа Ани Лорак
Анастасия Foxy, Мурат Налчаджиоглу
Анастасия Foxy аборт - почему расстались Фокси и Налчаджиоглу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anastasija_foxy2, instagram.com/muratnalca

В конце июня Анастасия Foxy сообщила, что ждет ребенка от Мурата Налчаджиоглу. Тогда пара повздорила, ведь бывший муж Ани Лорак не хотел делать это достоянием общественности.

С тех пор вопросы о своей беременности Фокси игнорировала. И лишь сегодня в своем блоге в Instagram модель решила поставить точку во всех пересудах: она действительно была беременной, но 13 июля она сделала аборт. Отец - Мурат.

В качестве доказательства Анастасия привела справку о проведенной процедуре. Прерывание беременности произошло на 5-6 неделе - как раз в этом время в Сети стали появляться первые слухи о том, что в паре Налчаджиоглу и Фокси возникли серьезные проблемы.

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При этом модель намекнула, что именно беременность стала камнем преткновения: Мурат якобы просил ее о ребенке, но когда увидел положительный тест, стушевался. Его нерешительность разочаровала Анастасию.

"Я бы очень хотела быть мамой во второй раз и быть счастливой женой. Верю, что это когда-нибудь будет. Главное, выбирайте правильных, честных, стабильных мужчин, которые не на словах и клятвах, а на деле будут для вас. Надеюсь, эта тема для вас и меня теперь будет закрыта! И прошу вас, не верьте никогда словам. Наблюдайте, только поступки и действия. Не попадайте в иллюзии, которые вам создают, и самообман. Моя проблема в том, что я слишком идеализирую людей, защищаю своих людей, и всегда надеюсь на лучшее. Человек каждый день говорил, как он хочет от меня ребенка. И, когда так случилось, он, по всей видимости, испугался. Я не уважаю мужчин, которые не отвечают за свои слова. Мое психическое состояние из-за происходящего в последнее время было очень плохим. Это и стало последним", - пишет Анастасия Фокси.

Анастасия Foxy
Анастасия Foxy аборт - почему расстались Фокси и Налчаджиоглу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anastasija_foxy2

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