Виктор Розовый впервые показал последствия тяжелого ранения на фронте

Известный украинский юморист и военнослужащий ВСУ Виктор Розовый получил ранение головы на передовой, поэтому ему пришлось делать сложную операцию.
Сейчас комик проходит реабилитацию и показал в своих соцсетях фото после хирургического вмешательства.
"Тот во, упал", – шуточно отметил Розовый.
Также Виктор призвал не жалеть его и сказал, что любит Украину и ни о чем не жалеет.
Напомним, комик вернулся на фронт сразу после отпуска и свадьбы. Во время выполнения боевого задания он получил тяжелое осколочное ранение в голову.
Кто такой Виктор Розовый?
Виктор Розовый - украинский комик, участник "Лиги смеха" в составе команды "Загорецкая Людмила Степановна". После начала полномасштабной войны в Украине вступил в ряды 3-ей отдельной штурмовой бригады ВСУ. Принимал участие в обороне Киева, воевал на Херсонском и Бахмутском направлениях.
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Ранее стало известно, что шоумен-воин Даниэль Салем встретил свою любовь с первого взгляда. Он рассказал, как встретил свою подругу и показал первое видео с ней.
Также украинский режиссер и воин ВСУ Олег Сенцов растрогал друзей фото с передовой. С широкой улыбкой он показал себя на одном из самых сложных направлений на фронте.
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