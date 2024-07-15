Виктор Розовый впервые показал последствия тяжелого ранения на фронте

Виктор Розовый перенес операцию из-за ранения на фронте и впервые показал фото.

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Виктор Розовый показался после операции / коллаж: Главред, фото: instagram.com/viktor_rozovyi

Известный украинский юморист и военнослужащий ВСУ Виктор Розовый получил ранение головы на передовой, поэтому ему пришлось делать сложную операцию.

Сейчас комик проходит реабилитацию и показал в своих соцсетях фото после хирургического вмешательства.

"Тот во, упал", – шуточно отметил Розовый.

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Виктор Розовый показал фото после ранения / фото: скрин t.me/glavredinfo

Также Виктор призвал не жалеть его и сказал, что любит Украину и ни о чем не жалеет.

Напомним, комик вернулся на фронт сразу после отпуска и свадьбы. Во время выполнения боевого задания он получил тяжелое осколочное ранение в голову.

Кто такой Виктор Розовый? Виктор Розовый - украинский комик, участник "Лиги смеха" в составе команды "Загорецкая Людмила Степановна". После начала полномасштабной войны в Украине вступил в ряды 3-ей отдельной штурмовой бригады ВСУ. Принимал участие в обороне Киева, воевал на Херсонском и Бахмутском направлениях.

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