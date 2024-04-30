Жена Виктора Розового рассказала про состояние комика после ранения в голову

Звезда "Лиги смеха" перенес сложную операцию после тяжелой травмы.

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Виктор Розовый сейчас - что происходит с раненым Виктором Розовым / коллаж: Главред, фото: instagram.com/oliamerzlikina

Украинский комик и защитник Виктор Розовый получил тяжелое осколочное ранение во время выполнения боевого задания всего через две недели после своей свадьбы. Бойца эвакуировали с поля боя и экстренно прооперировали.

Две недели Розовый боролся за жизнь, которая висела на волоске. Когда его состояние стабилизировалось, его жена Ольга приняла решение рассказать поклонникам Виктора о случившемся.

Недавно в своем блоге в Instagram жена воина рассказала, что сейчас происходит с Розовым. Сейчас воин восстанавливает силы в Украине под наблюдением врачей и ждет возможности продолжить реабилитацию за границей.

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На лечение мужа Ольга открыла "банку". Часть средств оттуда она, с одобрения Виктора, потратила на снаряжение для бойцов 2 и 3 роты противотанкового батальона 3-ей отдельной штурмовой бригады, которые оказали Розовому после ранения первичную помощь, и вывезли его с поля боя.

Виктор Розовый сейчас - что происходит с раненым Виктором Розовым / коллаж: Главред, фото: instagram.com/oliamerzlikina

Кто такой Виктор Розовый? Виктор Розовый - украинский комик, участник "Лиги смеха" в составе команды "Загорецкая Людмила Степановна". После начала полномасштабной войны в Украине вступил в ряды 3-ей отдельной штурмовой бригады ВСУ. Принимал участие в обороне Киева, воевал на Херсонском и Бахмутском направлениях.

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