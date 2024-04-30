Жена Виктора Розового рассказала про состояние комика после ранения в голову

Украинский комик и защитник Виктор Розовый получил тяжелое осколочное ранение во время выполнения боевого задания всего через две недели после своей свадьбы. Бойца эвакуировали с поля боя и экстренно прооперировали.
Две недели Розовый боролся за жизнь, которая висела на волоске. Когда его состояние стабилизировалось, его жена Ольга приняла решение рассказать поклонникам Виктора о случившемся.
Недавно в своем блоге в Instagram жена воина рассказала, что сейчас происходит с Розовым. Сейчас воин восстанавливает силы в Украине под наблюдением врачей и ждет возможности продолжить реабилитацию за границей.
На лечение мужа Ольга открыла "банку". Часть средств оттуда она, с одобрения Виктора, потратила на снаряжение для бойцов 2 и 3 роты противотанкового батальона 3-ей отдельной штурмовой бригады, которые оказали Розовому после ранения первичную помощь, и вывезли его с поля боя.
Кто такой Виктор Розовый?
Виктор Розовый - украинский комик, участник "Лиги смеха" в составе команды "Загорецкая Людмила Степановна". После начала полномасштабной войны в Украине вступил в ряды 3-ей отдельной штурмовой бригады ВСУ. Принимал участие в обороне Киева, воевал на Херсонском и Бахмутском направлениях.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее стало известно, что шоумен-воин Даниэль Салем встретил свою любовь с первого взгляда. Он рассказал, как встретил свою подругу и показал первое видео с ней.
Также украинский режиссер и воин ВСУ Олег Сенцов растрогал друзей фото с передовой. С широкой улыбкой он показал себя на одном из самых сложных направлений на фронте.
Читайте также:
- "А как же Мишель?": Позитив впервые публично представил свою любимую
- Танцор-беглец Влад Яма показался в Крыму
- Алина Гросу "слила" певицу Klavdia Petrivna и назвала ее настоящее имя
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред