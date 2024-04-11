Звезда шоу "Лига Смеха" и воин Виктор Розовый получил тяжелое ранение в голову

С осколочной травмой воина увозили с поля боя больше 200 километров.

https://stars.glavred.info/zvezda-shou-liga-smeha-i-voin-viktor-rozovyy-poluchil-tyazheloe-ranenie-v-golovu-10557203.html Ссылка скопирована

Виктор Розовый тяжело ранен - подробности ранения воина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/viktor.rozoviy, instagram.com/oliamerzlikina

Украинский комик Виктор Розовый защищает нашу страну на фронте. 21 марта, во время выполнения боевого задания, он получил сложное осколочное ранение в голову. Об этом в социальных сетях сообщила его жена Ольга.

Силами бойцов 2 и 3 роты противотанкового батальона 3-ей отдельной штурмовой бригады Виктору оказали первую медицинскую помощь и вывезли с поля боя. Последние две недели воин был в тяжелом состоянии, поэтому его родные приняли решение хранить молчание, пока он не преодолеет этот период.

Нейрохирурги провели воину сложную операцию в Украине, сейчас ему необходимо восстановление в заграничном реабилитационном центре.

видео дня

"Виктор очень волевой, поэтому делает невероятный успех. Он уже в сознании, пытается с нами общаться и набирается сил для реабилитации. У нас нет сомнений, что он полностью восстановится", - пишет Ольга. Кроме того супруга попросила про приватность для семьи Розового.

Жена Виктора Розового открыла "банку" для тех, кто хочет помочь артисту. "Используем деньги на нужды для восстановления Виктора или купим дополнительное оборудование для боевых медиков, которые его спасли", - сообщила Ольга.

Кто такой Виктор Розовый? Виктор Розовый - украинский комик, участник "Лиги смеха" в составе команды "Загорецкая Людмила Степановна". После начала полномасштабной войны в Украине вступил в ряды 3-ей отдельной штурмовой бригады ВСУ. Принимал участие в обороне Киева, воевал на Херсонском и Бахмутском направлениях.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Екатерина Репяхова показала синяк на лице от Павлика, и объявила про существенные перемены в их семье. Блогерша призналась, что долго не могла решиться на это.

Также легендарный балетмейстер Раду Поклитару прокомментировал роман с Натальей Могилевской и объяснил, почему не поздравил певицу с замужеством и материнством.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред