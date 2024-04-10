Раду Поклитару прокомментировал роман с Натальей Могилевской

Легендарный балетмейстер не стал поздравлять певицу с новым жизненным этапом.

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Раду Поклитару высказался про роман с Натальей Могилевской / коллаж: Главред, фото: facebook.com/radupoklitaru, instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица и Народная артистка Украины Наталья Могилевская наконец обрела долгожданное семейное счастье - она замужем и воспитывает двоих приемных дочерей. За спиной у звезды два неудачных брака и несколько романов.

Одним из ее вероятных партнеров называют главного балетмейстера Академического театра "Киев Модерн-балет" Раду Поклитару. В 2011 году они были коллегами и часто вместе появлялись на светских мероприятиях.

В недавнем интервью для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці" Поклитару впервые прокомментировал отношения с Могилевской. Балетмейстер отметил, что с новым замужеством и материнством певицу не поздравлял, а про их возможный роман говорит уклончиво.

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"Узнайте у Натальи Могилевской, что она по этому поводу думает. Дама должна ответить первой. Мне сейчас стыдно, но я вообще никого ни с чем не поздравляю. Я практически не хожу в гости. Это произошло с годами. Раньше такого не было. Не хожу на свадьбы, ни на дни рождения, не хожу на похороны… Даже люди с моего самого близкого окружения перестали обижаться… Меня даже не пытаются пригласить на день рождения, потому что я все равно не пойду", - признался хореограф.

Кто такая Наталья Могилевская? Наталья Алексеевна Могилевская — украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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