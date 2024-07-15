"Бывший" Дорофевой женился во второй раз: Позитив показал нежные фото с женой

Весной 2022 года в прессе стали появляться первые слухи о том, что Алексей 'Позитив' Завгородний завел роман с Юлией Сахневич - танцовщицей, хореографом и его партнершей по шоу "Танці з зірками". Певец это старался не комментировать, однако отмечал, что действительно состоит в отношениях с женщиной, с которой мечтает завести семью и детей.
Весной 2024 года Сахневич и Завгородний перестали скрывать свои чувства, а сегодня в социальных сетях объявили о том, что они стали мужем и женой. Молодожены опубликовали фото из романтической фотосессии.
Пара позировала в уютных свободных нарядах - обнималась, целовалась, дурачилась. На безымянных пальцах Алексея и Юлии красовались обручальные кольца.
"Люблю", - лаконично подписали снимки новоиспеченные муж и жена. В комментариях поклонники пары радуются, что Сахневич и Завгородний наконец заявили о своей любви всему миру.
Алексей Завгородний ранее был женат. С 2013 по 2021 год он состоял в браке с Анной Андрийчук, с которой начал встречаться еще в юности.
Кто такой Позитив?
Алексей Завгородний, более известный под псевдонимом Позитив — украинский певец и композитор, автор песен, музыкальный продюсер и актёр. Бывший участник дуэта "Время и Стекло". Сотрудничал с Потапом и продюсерским центром MOZGI Entertainment. Принимал участие в проектах "Голос. Діти" (в качестве звездного тренера вместе с Надей Дорофеевой; 4 сезон) и "Танці з зірками-7".
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Также ведущая шоу Танці з зірками Иванна Онуфрийчук показала первый семейный портрет с мужем и сыном. Малыш, которого назвали Адамом, появился на свет в конце мая.
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