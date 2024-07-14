Ведущая шоу Танці з зірками показала первый семейный портрет с мужем и сыном

Иванна Онуфрийчук встречала свои 38-лет в своей лучшей роли.

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Иванна Онуфрийчук сын - Иванна Онуфрийчук показала мужа и сына / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Актриса, модель и ведущая шоу Танці з зірками Иванна Онуфрийчук в конце мая осуществила свою главную мечту - она стала мамой. У нее и ее мужа, казахского бизнесмена по имени Алмаз, родился сынишка по имени Адам.

На днях звезда отмечала свой первый День рождения в роли матери. В честь этого особенного события она поделилась с поклонниками в блоге в Instagram особенным фотопортретом.

Стоит отметить, что Онуфийчук не стала идти на поводу у суеверий, и лицо своего крошки не скрывает с момента его появления на свет. Более того, она с большим удовольствием делится своим счастьем с аудиторией - регулярно показывает милые кадры с сыном.

видео дня

Теперь же на странице Иванны появился совершенно особенный снимок - первое семейное фото с малышом Адамом и мужем. Счастливый папа держал мальчика на руках и широко улыбался, мама - держала младенца за ручку и сияла от счастья.

Иванна Онуфрийчук сын - Иванна Онуфрийчук показала мужа и сына / instagram.com/ivannaonufriichuk

Кто такая Иванна Онуфрийчук? Иванна Онуфрийчук - украинская актриса, ведущая и модель. Наиболее известна своими работами над шоу "Без краватки" (НЛО TV, Україна 24) и "Танці з зірками" (1+1 Украина). Имеет титулы "Вицемисс Княгиня Украины" (2010), "Мисс Принцесса Украины" (2013), "Принцесса Венского балла" (2018). Была лицом обложек журналов "XXL", "TOUCH", "Теленеделя", "Телегид", "MOEVIR" и пр.

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