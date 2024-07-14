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Это опустошает: популярная украинская певица поделилась своей грустью

Алена Кюпели
14 июля 2024, 00:00
25
Певица Mamarika пожаловалась на тяжелое моральное состояние.
MamaRika
MamaRika заплаканная вышла на связь .коллаж: Главред, фото: instagram.com/mamarika_official

Украинская певица MamaRika (Анастасия Середа, в девичестве - Кочетова), которая совсем недавно осуществила свою мечту о большой груди, пожаловалась на то, что ей тяжело морально.

На своей странице в Instagram, она опубликовала фото, где предстает заплаканной у себя дома. MamaRika не стала вдаваться в подробности, что с ней такое случилось, однако она отметила, что все в жизни пошло не так.

В частности, к такому отчаянию привели ее окружающие негативные события. По словам певицы, сейчас она чувствует себя обессиленной. Поэтому пока решила перевести дух наедине и все объяснить обеспокоенным фанам совсем скоро.

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Певица пожаловалась на моральное состояние
Певица пожаловалась на моральное состояние / Скриншот Instagram/mamarika_official

"Меня вчера сорвало", - написала она. "Ничего кардинального — просто ряд плохих событий! Все вокруг опустошает и забирает последние силы. Соберусь немного и выйду к вам. Все надоело", - написала она.

Кто такая MamaRika?

Анастасия Кочетова, известная как MamaRika, в 2008-2015 гг. как Эрика - украинская певица.
Эрика более 40 раз снималась для обложек журналов. В том числе для таких, как: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Ответила на вопросы интернет-пользователей в рамках более 60 онлайн-конференций. Дала более 13000 интервью для национальных и региональных СМИ. Участвовала более чем в 250 телепрограммах.
Дважды входила в число самых красивых женщин Украины по версии журнала Viva! и стала одной из самых успешных украинских звезд шоу-бизнеса по версии журнала "Фокус".

MamaRika - последние новости:

Ранее стало известно, что певице MamaRika стало плохо прямо перед концертом. Артистку забрала карета скорой, где медики оказывали ей первую помощь.

Также МамаРика жаловалась на лишние килограммы, которые она "наела" за праздники. При этом певица отметила, что ее мужу новые округлые формы звезды пришлись по вкусу.

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