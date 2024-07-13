Чмерковский показал сына и рассекретил имя

Пета Мургатройд и Макс Чмерковский сообщили о том, что их семья теперь в полном составе.

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Макс Чмерковский теперь многодетный папа / Коллаж Главред, фото Instagram/maksimc

Жена украинского танцора и члена жюри "Танцев со звездами" Макса Чмерковского Пета Мургатройд поделилась фото своего третьего сына, которого она родила несколько часов назад.

На своей странице в Instagram, Пета показала лицо малыша, а также назвала его имя. Так, третьего сына пара решила назвать Милан Максим. Малыш родился весом 3 килограмма 600 грамм.

"Теперь семья полностью укомплектована", - написала пара.

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Кто такой Макс Чмерковский Макс Чмерковский - украинский танцор и хореограф, который долгие годы живет в США. В Украине он прославился благодаря участию в первом сезоне шоу "Холостяк". Тогда он выбрал себе в пару Александру Шульгину, с котором, впрочем, скоро расстался. Чмерковский женат на американской танцовщице Пете Мургатройд. Пара воспитывает двоих сыновей - Шай-Александра и Рио. Чмерковский активно принимает участие в американских танцевальных проектах, а также был судьей в украинском шоу "Танцы со звездами", которое выходило на канале 1+1.

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Отметим, что путь пары к второму ребенку был не простой. Супруга Чмерковского потеряла нескольких детей на ранних сроках, а также делала несколько попыток ЭКО.

Напомним, ранее в одном из танцевальных видео, пара решила раскрыть главный секрет и рассказать своим подписчикам, кого же ждет звездная пара.

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