Санта Димопулос рассказала, почему не прекратила общение с друзьями-россиянами

Певица, блогерша и медиадива Санта Димопулос часто попадает под общественную критику - она хоть и осудила публично войну в Украине, но продолжает поддерживать связь с приятелями из страны-агрессора и ведет блог не только на украинском и английском, но и на русском языке.
При этом на критику Димопулос реагирует философски, и время от времени отвечает на провокационные вопросы на счет ее неоднозначной позиции. Так недавно в Instagram ее вновь спросили о том, почему она так сильно держится за связи с людьми из страны-оккупанта.
Санта ответила, что не общается с теми, кто поддерживает и одобряет военную политику рф. К тому же ей легко удается не принимать во внимание происхождение человека, если он говорит и думает правильно, т.е. как она.
"Я не разделяю людей на расы, верования, цвет кожи... Потому что мои друзья в первую очередь люди, у которых правильные ориентиры и доброе сердце. Я бы не общалась с людьми, которые оправдывают или поддерживают нападение на мою страну", - уверенно заявляет Санта Димопулос.
Чем прославилась Санта Димопулос
Санта Димопулос прославилась благодаря участию в развлекательной программе "Фабрика звезд", а после стала одной из солисток группы ВиаГра. Позже она попробовала себя в сольной карьере, однако она закончилась одним альбомом.
Из достижений - победа в телевизионном шоу "Танцы со звездами", а также винтажный бутик брендовых вещей в Киеве.
Димопулос имеет двоих детей. Старшего сына Даниэля она родила от телеведущего Андрея Джеджулы, а младшую дочь Софию от украинского бизнесмена, который не проживает в Украине.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее украинская певица Mamarika призналась, что ее "сорвало". Артистка с изможденным видом и в слезах пожаловалась на тяжелое моральное состояние, которое на какой-то время выбило ее из реальности.
Также в Сети появилось первое фото третьего сына хореографа Макса Чмерковского - новорожденного мальчика показала супруга артиста Пета Мургатройд.
Читайте также:
- Звезда Дизель Шоу признался, где и на какой военной специальности служит сейчас
- Евгений Кот показал лицо новорожденной дочери и раскрыл ее экзотическое имя
- Травил анекдоты и поборол зрителя: в Сети всплыло раритетное видео с Пономаревым
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред