Санта Димопулос рассказала, почему не прекратила общение с друзьями-россиянами

Димопулос заступилась за приятелей, из-за которых ее нередко хейтят.

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Санта Димопулос новости - Димопулос высказалась про друзей-россиян / коллаж: Главред, фото: instagram.com/santadimopulos

Певица, блогерша и медиадива Санта Димопулос часто попадает под общественную критику - она хоть и осудила публично войну в Украине, но продолжает поддерживать связь с приятелями из страны-агрессора и ведет блог не только на украинском и английском, но и на русском языке.

При этом на критику Димопулос реагирует философски, и время от времени отвечает на провокационные вопросы на счет ее неоднозначной позиции. Так недавно в Instagram ее вновь спросили о том, почему она так сильно держится за связи с людьми из страны-оккупанта.

Санта ответила, что не общается с теми, кто поддерживает и одобряет военную политику рф. К тому же ей легко удается не принимать во внимание происхождение человека, если он говорит и думает правильно, т.е. как она.

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"Я не разделяю людей на расы, верования, цвет кожи... Потому что мои друзья в первую очередь люди, у которых правильные ориентиры и доброе сердце. Я бы не общалась с людьми, которые оправдывают или поддерживают нападение на мою страну", - уверенно заявляет Санта Димопулос.

Санта Димопулос новости - Димопулос высказалась про друзей-россиян / instagram.com/santadimopulos

Чем прославилась Санта Димопулос Санта Димопулос прославилась благодаря участию в развлекательной программе "Фабрика звезд", а после стала одной из солисток группы ВиаГра. Позже она попробовала себя в сольной карьере, однако она закончилась одним альбомом. Из достижений - победа в телевизионном шоу "Танцы со звездами", а также винтажный бутик брендовых вещей в Киеве. Димопулос имеет двоих детей. Старшего сына Даниэля она родила от телеведущего Андрея Джеджулы, а младшую дочь Софию от украинского бизнесмена, который не проживает в Украине.

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