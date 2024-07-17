"Самое ужасное сделано": бывшая пассия Мурата Налчаджиоглу высказалась о мести от него

Анастасия Фокси призналась, что ничего не боится, потому что уже все позади.

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Анастасия Фокси окончательно рассорилась с Муратом Налчаджиоглу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anastasija_foxy2/

Украинская модель Анастасия Фокси, которая призналась, что сделала аборт и разорвала отношения с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, заявила, что не боится мести от уже бывшего возлюбленного.

На своей странице в Instagram Анастасия ответила на вопросы подписчиков, в одном из которых у нее и спросили о возможной мести от Налчаджиоглу.

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"Все самое ужасное, что можно сделать, уже сделано. Я ничего не боюсь. И вам советую", – написала модель.

Анастасия Фокси не боится мести от Мурата Налчаджиоглу / фото: скрин instagram.com/anastasija_foxy2/

Также Фокси посоветовала не терпеть отношения с абьюзером и уходить.

"Уходите, не задумываясь. Жизнь одна. Проживите ее счастливо. И если вам кажется, то вам не кажется! Ваша жизнь идет, время идет. Поверьте, найдется человек, который для вас", – отметила Анастасия.

Анастасия Фокси посоветовала не терпеть абьюзеров / фото: скрин instagram.com/anastasija_foxy2/

Кто такой Мурат Налчаджиоглу? Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.

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