"Самое ужасное сделано": бывшая пассия Мурата Налчаджиоглу высказалась о мести от него

Украинская модель Анастасия Фокси, которая призналась, что сделала аборт и разорвала отношения с бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, заявила, что не боится мести от уже бывшего возлюбленного.
На своей странице в Instagram Анастасия ответила на вопросы подписчиков, в одном из которых у нее и спросили о возможной мести от Налчаджиоглу.
"Все самое ужасное, что можно сделать, уже сделано. Я ничего не боюсь. И вам советую", – написала модель.
Также Фокси посоветовала не терпеть отношения с абьюзером и уходить.
"Уходите, не задумываясь. Жизнь одна. Проживите ее счастливо. И если вам кажется, то вам не кажется! Ваша жизнь идет, время идет. Поверьте, найдется человек, который для вас", – отметила Анастасия.
Кто такой Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
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