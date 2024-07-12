Пассия Мурата Налчаджиоглу "удалила" его и сделала громкое заявление

Украинская модель Анастасия Фокси часто делится подробностями романа с украинским бизнесменом турецкого происхождения Муратом Налчаджиоглу.
Так, недавно она рассказала о беременности, на что резко отреагировал Мурат, ведь он был против публичного обсуждения события, и после этого она удалила все фотографии с Налчаджиоглу со своей страницы в Instagram, намекнув, что они окончательно рассорились.
Также Анастасия высказалась о "некоторых личностях", но не стала конкретизировать.
"Ссать в уши, причем во всех сферах, – у некоторых личностей единственное, что они могут", – написала модель.
Кто такой Мурат Налчаджиоглу?
Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен. Бывший муж певицы Ани Лорак (2009-2019), отец ее единственной дочери Софии (2011). Живет на две страны - Украину и Турцию.
Мурат Налчаджиоглу - последние новости по теме
Напомним, что ранее Мурат Налчаджиоглу ошеломил заявлением после расставания со своей девушкой. Налчаджиоглу удалил все фото и видео с бывшей на своей странице в соцсетях, а также призвал поклонников любить свою жизнь.
Бывшая жена Мурата Налчаджиоглу забрала ребенка и покинула Украину после развода. Она рассказала, что официально развелась с бизнесменом и бывшим мужем Ани Лорак Муратом Налчаджиоглу.
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