"Затягивать уже было опасно": жена Евгения Кота заговорила про сложности родов

Наталья Татаринцева, которая стала мамой чуть больше недели назад, объяснила, почему решилась на кесарево сечение.

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Наталья Татаринцева новости - жена Евгения Кота рассказала, как рожала дочь Лелю / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tatarintseva.kot

10 июля в семье танцоров Евгения Кота и Натальи Татаринцевой родилась дочь Леля. Это первый ребенок для обоих артистов.

Счастливые родители активно делятся контентом с девочкой в социальных сетях. К примеру, недавно Наталья в своем блоге в Instagram показала видео из роддома и рассказала, почему рожала Лелю путем экстренного кесарева сечения.

Роды оказались сложными из-за особенностей организма Татаринцевой, что могло стать серьезной опасностью и для мамы, и для ребенка. "Показания к моему экстренному КС стал клинически узкий таз. Беременность проходила, как по книжкам, схватки начались на 41 неделе и продолжались 14 часов; я дошла до полного раскрытия шейки, но головка была еще далеко и почти три часа оставалась на одном месте без продвижения, поэтому дальше затягивать уже было опасно и для Лели и для меня", - говорит Татаринцева.

видео дня

Она также отметила, что не жалеет, что ей делали кесарево сечение, ведь главное, что ее дочь родилась здоровой по всем показателям. К тому же единение девочки с родителями началось сразу в операционной, и Евгению с Натальей удалось насладиться каждой его минутой.

"Она сразу почувствовала мое тепло, грудь и поцелуи еще в операционной, а потом отправилась под защиту к Папе в его теплые объятия! Встретились мы все вместе уже через 30 мин", - рассказала жена Евгения Кота.

Смотрите видео Натальи Татаринцевой из роддома:

Кто такой Евгений Кот? Кот Евгений - украинский хореограф, режиссер-постановщик, участник и победитель шоу "Танцуют все!" и "Танцы со звездами", режиссер-постановщик номеров для шоу Х-фактор и Украина имеет талант на телеканале СТБ. Актер первого плана 3d-шоу "Барон Мюнхгаузен" и "Стражи грез". Судья проекта "Украина имеет талант" 2021.

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