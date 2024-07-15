Жена Евгения Кота показала фигуру через 5 дней после родов

Наталья Татаринцева призналась, как меняется ее организм сейчас.

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Наталья Татаринцева после родов - как выглядит жена Евгения Кота / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tatarintseva.kot

10 июля Евгений Кот и Наталья Татаринцева впервые стали родителями. У них родилась девочка.

Счастливые родители привыкают к новой роли, а Татаринцева еще и чутко следит за изменениями в организме после родов. Так в своем блоге в Instagram она всего через 5 дней после этого сложного и выматывающего для организма процесса показала свою фигуру.

В сторис Наталья вышла в нижнем белье. Она показала свое тело в профиль и анфас и поделилась, сколько килограмм скинула, каким образом ей это удалось, и как себя чувствует.

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"Спасибо девушкам за безумную поддержку в директе по поводу моей формы сейчас, моего животика и нового шрама. Это очень ценно. Целлюлита как и не было. Отеки с ног совсем сходят, лицо становится все меньше. Грудь, правда, теперь нуждается в большем внимании и заботы, но тело в целом чувствует легкость, и энергии, несмотря на усталость, как-то больше. А сколько любви внутри появилось - это пипец", - написала Наталья Татаринцева, которая уже скинула 7 килограмм.

Также жена Евгения Кота поделилась своими лайфхаками по восстановлению: доверие к телу, соблюдение элементарных правил пищевого поведения, спорт и любовь.

Наталья Татаринцева после родов - как выглядит жена Евгения Кота / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tatarintseva.kot

Кто такой Евгений Кот? Кот Евгений - украинский хореограф, режиссер-постановщик, участник и победитель шоу "Танцуют все!" и "Танцы со звездами", режиссер-постановщик номеров для шоу Х-фактор и Украина имеет талант на телеканале СТБ. Актер первого плана 3d-шоу "Барон Мюнхгаузен" и "Стражи грез". Судья проекта "Украина имеет талант" 2021.

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