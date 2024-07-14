Травил анекдоты и поборол зрителя: в Сети всплыло раритетное видео с Пономаревым

Украинский певец Александр Пономарев сегодня - степенный и уверенный в себя артист, который завоевал всеукраинскую любовь. Сейчас мало кто может вспомнить, каким было начало его пути.
Но эти сведения хранят видеоархивы. Так в Сети "завируслось" видео с 24-летним Пономаревым перед и во время выступления на Дне молодежи в Ужгороде в 1997 году.
На тот момент он не знал, что впереди его ждет блестящая карьера, но уже сделал первые уверенные шаги к этому - выпустил первый альбом "З ранку до ночі", выступил на "Таврийских играх" и выиграл "Золотую жар-птицу" в номинации "Певец года".
На ролике, который появился в TikTok, подающая надежды звезда сперва рассказал анекдот, затем посоревновался в армреслинге с неизвестным молодым человеком. После этого был показан фрагмент выступления Пономарева - на сцену певец вышел в кожаных штанах и жилетке и в белоснежной рубахе.
Смотрите видео Александра Пономарева в юности:
@ukraine_history_
Олександр Пономарьов Ужгород 27 червня 1997♬ оригінальний звук - Ukraine_history
Кто такой Александр Пономарев?
Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.
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Ранее стало известно, участник "Голоса країни-12" из команды Нади Дорофеевой получил серьезное ранение на фронте. Его звездная наставница попросила помочь талантливому защитнику с лечением.
Также бывший участник романтического реалити-шоу "Холостяк" Иракли Макацария впервые показал своего сына. Год назад первенца ему подарила его юная супруга.
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