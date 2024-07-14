Травил анекдоты и поборол зрителя: в Сети всплыло раритетное видео с Пономаревым

Александр Пономарев образца 1997 года заново покорил сердца поклонников.

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Александр Пономарев новости - как Пономарев выглядел в юности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

Украинский певец Александр Пономарев сегодня - степенный и уверенный в себя артист, который завоевал всеукраинскую любовь. Сейчас мало кто может вспомнить, каким было начало его пути.

Но эти сведения хранят видеоархивы. Так в Сети "завируслось" видео с 24-летним Пономаревым перед и во время выступления на Дне молодежи в Ужгороде в 1997 году.

На тот момент он не знал, что впереди его ждет блестящая карьера, но уже сделал первые уверенные шаги к этому - выпустил первый альбом "З ранку до ночі", выступил на "Таврийских играх" и выиграл "Золотую жар-птицу" в номинации "Певец года".

видео дня

На ролике, который появился в TikTok, подающая надежды звезда сперва рассказал анекдот, затем посоревновался в армреслинге с неизвестным молодым человеком. После этого был показан фрагмент выступления Пономарева - на сцену певец вышел в кожаных штанах и жилетке и в белоснежной рубахе.

Смотрите видео Александра Пономарева в юности:

Кто такой Александр Пономарев? Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.

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